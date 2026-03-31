이순신방위산업전서 차세대 구축함 공개



한화오션 "초격차 기술 수상함명가 이어"



한화시스템, 무인수상정 '해령' 실물 전시

한화오션이 고성능·고효율 해상전투 플랫폼 '차세대 구축함'을 앞세워 미래 K-해양방산을 이끌 주력 함정을 선보일 예정이다.

한화오션은 다음달 1일부터 3일까지 경남 창원시 진해구 해군사관학교와 군항 11부두에서 열리는 이순신방위산업전 2026에 참가한다고 31일 알렸다. 한화시스템과 통합부스를 운영해 한화그룹의 해양 방산 역량을 집약한 통합 솔루션을 선보일 계획이다.

대한민국 해군 최초 국산 구축함인 KDX-Ⅰ '광개토대왕함'을 시작으로 KDX-Ⅱ, Ⅲ 사업을 모두 수행한 한화오션은 이번 전시에서 '수상함 명가' 기술력을 이어갈 '차세대 구축함'을 공개한다.

이 구축함은 '유·무인 복합전투체계', '다층방어체계', '운용인력 최적화'를 핵심으로 한다. 무인항공기(UAV), 무인수상정(USV), 무인잠수정(UUV)을 동시에 운용할 수 있는 미션 베이를 적용해 유·무인 복합 작전 수행이 가능하다. 레이저 무기와 자폭 드론을 활용한 다층 방어체계도 갖췄다.

최신 무장·탐지·통제 시스템과 자동화 기술을 통합해 수상·수중·항공 영역에서 입체적 작전 수행 능력을 확보했다. 스마트 함교와 전투지휘실 통합, 인공지능 기반 손상통제체계 등을 적용해 운용 인력을 줄이고 전투 효율과 작전 지속 능력을 높였다.

또 항공·해양 무인체계를 기반으로 감시정찰, 대공·대함·대잠 작전이 가능한 '유·무인전력모함'과 심해에서도 안정적인 잠수함 구조 임무를 수행할 수 있는 '잠수함 구조함(ASR-Ⅱ)'도 함께 전시한다.

약 60조원 규모 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주 경쟁 모델인 '장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ'도 공개돼 관심을 모을 전망이다.

한화시스템은 무인체계와 실시간 협업이 가능한 지능형 해상 지휘 플랫폼 '스마트 배틀십' 솔루션을 소개한다. 스텔스 설계와 AI 기반 전투체계, 콕핏형 통합함교체계(IBS)를 적용해 미래 전장의 복잡성에 대응하는 지휘 통제 환경을 구현했다.

이 IBS는 전투체계(CMS)와 통합기관제어체계(ECS)를 결합한 스마트 브릿지 시스템으로 3개의 디스플레이를 통해 핵심 시스템을 통합 제어할 수 있다. 증강현실 기반 해상 상황 가시화 기술도 적용돼 운용 효율을 높였다.

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올해 상반기 해경에 납품돼 국내 최초로 전력화되는 12m급 무인수상정 '해령(Sea GHOST)'은 야외에 실물 전시된다. 파랑회피 자율운항과 AI 기반 표적 탐지, 자율 이·접안 기술을 적용해 무인 운용 능력을 강화했다.

김호중 한화오션 상무는 "차세대 구축함 등 한화오션의 방산 기술 경쟁력을 직접 확인할 수 있을 것"이라며 "미래 전장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있는 전투 성능과 생존성, 운용 효율성을 갖춘 플랫폼을 지속 개발해 글로벌 해양방산 시장을 선도해 나가겠다"고 힘줬다.

한화오션과 한화시스템이 ‘2026년 이순신방위산업전(YIDEX)’에 마련한 통합부스. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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