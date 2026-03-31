지난해 영남에서 발생한 초대형 산불 이후 헬기 투입 규모와 시기 등 산불정책 전반이 개선됐다. 대형 산불 경험을 토대로 산불에 보다 효율·효과적인 대응이 가능하도록 정책에 변화를 준 것이다.

최근 경남 밀양에서 발생한 산불 현장에서 특수진화대가 화마와 사투를 벌이며 산불 진화 활동을 벌이고 있다. 산림청 제공 AD 원본보기 아이콘

산림청은 영남산불 1년 후 개선된 주요 산불정책을 31일 발표했다. 산불정책 개선은 지난해 3월 영남권 초대형 산불 발생 이후 관계부처 합동으로 마련한 '산불종합대책(2025년 10월)'을 바탕으로 이뤄졌다.

개선된 산불정책은 산불 대응에 '국가의 모든 역량을 결집한다'는 데 초점이 맞춰졌다. 산불이 발생했을 때 산불 주무기관인 산림청을 필두로 행안부·국방부·소방청·경찰청·기상청 등 관계부처와 지방정부가 보유한 진화 인력 및 자원을 총동원해 산불 대응에 나설 수 있도록 하는 게 핵심이다.

특히 산불 대응에 핵심 자산인 헬기 동원 규모가 전년대비 100대 이상 늘었다. 봄철 범부처 헬기 동원 규모를 지난해 216대에서 325대로 늘려 산불 현장에 투입할 수 있도록 했다.

또 산불 발생 시 50㎞ 이내에 가용할 수 있는 헬기를 즉시 투입, 산불 초기 진화로 산불 피해를 최소화하는 것이 산불정책 개선의 주요 포인트다.

'2026년 전국 산불방지 종합대책' 인포그래픽. 산림청 원본보기 아이콘

이 결과 올해 1~3월 산불 피해면적(대형 산불 제외)은 1.5㏊로 지난해 같은 기간 2.3㏊보다 33%가량 줄었다. 산불 현장에 투입할 헬기 규모를 늘리고, 초기 진화를 위한 즉시 투입 기조를 현장에 적용한 것이 실질적인 산불 피해를 줄이는 효과로 이어졌다는 분석이다.

산림청은 지난해 영남산불 이후 정부의 재난관리체계 안에서 산불 대응력을 강화했다. 지난달 1일부터 산림청 내 중앙사고수습본부를 조기에 가동·운영하고, 산불 발생 또는 산불 위험이 높은 상황에서는 지방정부가 지역재난안전대책본부를 가동해 주민대피, 이재민 구호 등 대응에 나설 수 있게 한 것이 대표적인 예다.

특히 산불 재난이 우려되는 상황에서는 산림청장이 산불 초기부터 지휘권을 맡아 컨트롤타워 역할을 하게 된 것도 중요한 변화다. 산림재난방지법(34조)은 재난성 대형 산불이 우려될 때 산불 규모와 관계없이 산림청장이 지휘권을 가질 수 있게 규정한다. 산불이 엄중한 상황일 때 통합지휘 권한을 산림청장에게 일임해 현장 혼란을 최소화하고, 산불 유관기관 간 유기적 진화 활동이 가능하도록 한다는 의미다.

이외에도 산불 대응 단계를 기존 4단계에서 3단계로 개편해 운영하고, 시·군·구청장의 인접 기관 진화자원 동원 권한을 확대한 것 그리고 산불 피해 예방을 위해 건축물과 25m 이내에 위치한 입목을 허가·신고 없이 임의로 벌채할 수 있도록 관련 법령을 개정한 것 등이 영남산불 이후 달라진 대표적인 산불정책으로 꼽힌다.

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이용권 산림청 산림재난통제관은 "영남산불처럼 대형 산불이 반복해 발생하지 않도록 정부의 모든 역량을 결집해 산불 대응에 총력을 다하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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