태영건설 컨소시엄 낙찰… 지역업체 참여 확대·경제효과 기대

부산도시공사가 서부산 행정복합타운 건립사업의 시공사를 선정하고 본격적인 추진에 나섰다.

부산도시공사(BMC, 신창호)는 서부산 행정복합타운 건립공사의 낙찰자로 태영건설 컨소시엄을 선정했다고 31일 전했다.

서부산 행정복합타운은 사상재생사업지구 내 조성되는 서부산권 대표 행정·공공기관 집적시설로, 지하 5층, 지상 14층과 31층 규모의 복합건물 2개 동으로 건립된다. 완공 시 도시혁신균형실, 건설본부 등 16개 기관이 입주해 서부산권 행정서비스 수준 향상이 기대된다.

이번 입찰에는 태영건설과 금호건설 컨소시엄이 참여해 경쟁을 벌였으며, 부산시 건설기술심의위원회 심의를 거쳐 기술·가격 평가를 종합한 결과 태영건설 컨소시엄이 최종 선정됐다.

태영건설 컨소시엄은 동원개발, HJ중공업, 대성문, 흥우건설, 태림이앤씨종합건설 등으로 구성되며, 지역업체 참여 비율은 약 58%로 법정 기준(39%)을 크게 웃돈다. 이에 따라 지역 건설업체 경쟁력 강화와 고용 창출, 연관 산업 활성화 등 지역경제 선순환 효과가 기대된다.

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공사는 상반기 내 기술제안 반영과 시공사 계약을 마무리하고 착공 준비에 들어갈 계획이다.

신창호 사장은 "공정하고 객관적인 평가를 통해 우수한 시공사를 선정했다"며 "서부산의 새로운 랜드마크가 될 행정복합타운을 차질 없이 완성하겠다"고 말했다.

부산도시공사 서부산 행정복합타운 조감도. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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