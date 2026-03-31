취업장려금·복지지원 확대



위기 산업 인력 이탈 방지

울산시가 석유화학업 고용 위기 대응을 위한 긴급 지원에 나선다.

시는 '2026년 석유화학업 울산형 버팀이음 사업(프로젝트)'을 본격 추진한다.

이 사업은 올해 1월 울산 남구가 '고용위기 선제대응 지역'으로 지정된 데 따른 후속 조치로, 고용노동부를 통해 확보한 국비 20억원을 투입해 석유화학업 종사자와 구직자를 지원한다.

최근 중동 정세 불안에 따른 유가 상승과 물류 차질, 환율 변동 등으로 업계 불확실성이 커진 상황에서, 이번 사업은 인력 이탈을 막고 재취업을 지원하는 '고용 안전망' 역할을 할 것으로 기대된다.

주요 지원 내용으로는 구직자와 실직자가 취업에 성공할 경우 최대 200만원의 취업 성공 장려금을 지급한다. 또 기존 재직 근로자에게는 1인당 50만원의 복지 지원금을 제공해 고용 안정을 도모한다.

특히 지원금은 지역화폐인 울산페이로 지급해 지역 내 소비를 촉진하고, 지역 경제 활성화에도 기여할 방침이다.

울산시는 단순 지원을 넘어 산업 구조 전환과 외부 변수에 대응할 수 있는 지속 가능한 고용 환경 조성에도 집중할 계획이다.

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울산시 관계자는 "석유화학업이 어려운 시기를 겪고 있는 만큼 이번 사업을 통해 종사자들의 고용 안정과 재도약을 적극 지원하겠다"며 "현장에서 체감할 수 있는 성과를 내도록 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.

울산시는 오는 5월 사업 공고와 함께 설명회를 열고 참여를 독려할 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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