프리미엄 멀티비타민 '오쏘몰(Orthomol)'이 국내 멀티비타민 시장에서 3년 연속 판매 1위를 기록한 것으로 나타났다.

동아제약은 글로벌 리서치 기업 유로모니터 인터내셔널 조사 결과, 오쏘몰이 국내 온·오프라인 멀티비타민 시장에서 2023년부터 지난해까지 3년 연속 판매 1위를 차지했다고 31일 밝혔다.

동아제약 멀티비타민 '오쏘몰'. 동아제약 AD 원본보기 아이콘

이번 조사는 일반의약품을 포함한 온·오프라인 전 유통 채널의 멀티비타민의 판매 금액을 기준으로 집계됐다.

오쏘몰의 국내 공식 파트너인 동아제약은 2020년 대표 제품 '이뮨' 론칭을 통해 국내 시장에 진출했으며, 2023년에는 개인별 건강 고민에 맞춘 올인원 멀티비타민 '바이탈M'과 '바이탈F'를 출시하며 제품 포트폴리오를 확장했다.

이뮨은 비타민B, C, E와 나이아신, 아연 등을 함유해 정상적인 면역 기능 유지에 도움을 줄 수 있도록 설계됐으며, 바이탈 라인은 오메가3를 포함한 최대 23종의 미량 영양소를 담아 일상 속 활력 관리를 지원한다.

유통 측면에서도 H&B스토어, 백화점 등 오프라인 채널과 모바일 커머스, 온라인 쇼핑몰 등 다양한 접점을 통해 소비자 접근성을 확대하며 전 채널 경쟁력을 강화해왔다.

특히 오쏘몰은 기능 중심의 제품을 넘어 '프리미엄 건강 선물'이라는 새로운 소비 가치를 제안하며 차별화를 이뤘다. 액상과 정제를 결합한 이중제형을 통해 새로운 복용 경험을 제공하며 멀티비타민 시장에서 독자적인 포지션을 구축했다.

빠르게 변화하는 멀티비타민 시장에서 소비자 선택 기준 역시 라이프스타일에 맞춘 균형 잡힌 영양 설계와 체계적인 제품 구성을 중시하는 방향으로 변화하고 있다. 오쏘몰은 이러한 흐름 속에서 브랜드 신뢰도와 제품 경쟁력을 기반으로 안정적인 시장 입지를 이어가고 있다.

동아제약 오쏘몰 관계자는 "국내 정식 유통되는 오쏘몰은 독일 본사의 연구 기준을 유지하면서도 한국인의 영양 섭취 특성을 고려한 포뮬레이션을 적용한 것이 특징"이라며 "올해 다양한 제형과 제품군 확대를 통해 브랜드 경쟁력을 강화하고 새로운 성장 기회를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

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한편, 동아제약은 '우리가 만드는 모든 제품은 국민 건강에 이바지해야한다' 창업 정신을 바탕으로 소비자를 위한 헬스케어 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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