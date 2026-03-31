플룸 아우라, 새가열 엔진 ‘스마트 히트플로우’ 기술 도입

일본 소비자 ‘블라인드 테스트’

"맛이 뛰어난 디바이스 1위"

JTI코리아가 차세대 궐련형 전자담배 디바이스 신제품 '플룸 아우라(Ploom AURA)'를 출시, 한국 시장 공략에 나섰다.

JTI코리아는 31일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 플룸 아우라를 국내에서 처음으로 공개하는 기자간담회를 열었다. 플룸 아우라는 다음 달 14일 출시된다.

서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 31일 열린 JTI코리아의 '플룸 아우라' 기자간담회에서 플룸 아우라의 소개 영상이 나오고 있다. 허경준 기자. AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 이리나 리 JTI코리아 사장과 프레데릭 에스트리포 JTI코리아 마케팅 디렉터가 직접 플룸 브랜드가 추구하는 가치와 신제품 플룸 아우라의 특장점을 소개했다. 플룸 디바이스는 2011년 첫 출시된 이후, 이날 기준으로 아시아와 유럽 등 전 세계 28개 시장에 진출해 있다.

플룸 아우라는 플룸 브랜드가 추구하는 '감각적인 즐거움'을 완성도 높게 구현한 차세대 디바이스다. 소비자가 중요하게 여기는 맛과 사용 경험, 디자인에 대한 니즈를 반영해 더 부드럽게, 더 스마트하게, 더 슬림하게 진화한 것이 특징이다.

이리나 리 JTI코리아 사장은 "한국 궐련형 전자담배 시장은 제품의 다양성과 기술 도입 측면에서 상위 시장에 해당한다"며 "플룸 아우라는 JTI의 핵심 브랜드이고, 담배 냄새 완화 등의 장점을 통해 가장 즐거운 니코틴 경험을 제공한다"고 했다.

플룸 아우라는 가열 엔진인 '스마트 히트플로우' 기술로 한층 더 완성된 맛을 선사한다. 이 기술은 담배 가열 온도를 정밀하게 제어해 더욱 풍부하고 균일한 담배 본연의 맛을 구현하는 JTI만의 독자적인 기술이다.

서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 31일 열린 JTI코리아의 '플룸 아우라' 기자간담회에서 모델들이 플룸 아우라를 소개하고 있다. 허경준 기자. 원본보기 아이콘

아울러 플룸 아우라 사용자는 플룸 전용 앱을 통해 4가지 히팅 모드 중 하나를 선택, 자신의 취향과 상황에 맞게 원하는 맛의 강도와 사용 시간을 조절하여 맞춤형 경험을 즐길 수 있다. '스탠다드 모드'는 균형 잡힌 최적의 맛을 선사하며 '스트롱 모드'는 강렬한 흡입감과 만족감을 제공한다.

'롱 모드'는 기존의 기본 사용 시간보다 무려 20% 더 긴 최대 6분 동안 풍미를 음미할 수 있고 '배터리 세이버 모드'는 완전 충전 시 최대 27개 스틱을 사용할 수 있다. 새롭게 선보이는 플룸 앱은 배터리 상태 확인, 내 디바이스 찾기, 디바이스 잠금 기능 등 스마트한 사용 경험을 제공한다. 플룸 아우라는 완전 충전까지 약 180분이 소요된다.

프레데릭 에스트리포 JTI코리아 마케팅 디렉터는 "소비자들은 단순한 기능을 넘어 차원 높은 경험을 원한다"며 "이 같은 소비자 중심 철학을 바탕으로 설계한 것이 플룸 아우라다. 연구 개발 과정에서 맛이 압도적으로 중요하다는 것을 경험했는데, 일본 소비자를 대상으로 한 블라인드 테스트 결과, 플룸 아우라가 가장 맛이 좋은 궐련형 전자담배로 선택됐다"고 설명했다.

그러면서 "한층 더 완성된 맛은 플룸 아우라만의 가열 기술에서 시작된다"며 "스마트 플로우 기술이 탑재됐는데, 처음부터 끝까지 일관된 풍미를 제공하고 정밀한 온도 기술로 한층 더 향상된 사용 경험을 제공한다"고 했다.

디자인 측면에서도 기존 디바이스보다 더 슬림하고 가벼워졌다. 유려한 곡선 디자인은 자연스럽고 편안한 그립감을 제공하며, 슬라이딩 커버가 드러나지 않는 매끄러운 마감으로 완성도를 높였다. 또한 한층 컴팩트해진 사이즈로 휴대성이 높아져, 주머니에 손쉽게 보관하며 편리하게 사용할 수 있다.

플룸 아우라는 ▲제트 블랙 ▲로즈 골드 ▲네이비 블루 ▲루나 실버 등 총 4가지 색상으로 출시된다. 또한 프런트 패널과 백 커버, 디바이스 포켓백 등 다양한 액세서리를 통해 디바이스를 자신만의 스타일로 커스터마이징할 수 있으며 이를 통해 500가지가 넘는 독창적인 조합을 구현할 수 있다.

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플룸 아우라는 다음 달 14일 플룸 공식 웹사이트를 비롯해 쿠팡, 네이버 등 제3자 전자상거래 플랫폼을 통해 출시된다. 정상 소비자가격은 5만9000원이다. 최초 구매자는 플룸 공식 웹사이트 가입 및 마케팅 수신 동의 시 3만원 할인 쿠폰을 발급받아 2만9000원에 디바이스를 구매할 수 있다. 또한 플룸 아우라 출시를 기념해 출시되는 한정 수량 패키지는 다음 달 7일부터 플룸 공식 홈페이지에서 사전 판매된다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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