군공항·무안형 기본소득 등 추진 다짐

31일 무안군청서 출마기자회견을 연 김산 군수. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

김산 전남 무안군수가 민선 9기 3선 도전을 공식 선언했다.

김산 군수는 31일 무안군청 대회의실에서 출마를 선언하고 "군민 안전과 지역 발전을 최우선으로 광주 군공항 이전 문제 해결에 접근해 왔다"며 "정부와 광주시, 전남도와 협의를 이어가고 있다"고 밝혔다.

이날 행사에는 지지자와 군민 등 약 500명이 참석했으며, 김 군수는 군공항 이전 문제 해결과 지역 발전 전략을 중심으로 한 향후 구상을 제시했다.

김 군수는 군공항 이전과 관련해 "환경과 소음, 안전, 재산권 영향 등에 대한 충분한 정보 제공과 공론화를 거쳐 군민 동의를 최우선으로 하겠다"며 "특별한 희생에는 합당한 보상이 뒤따라야 한다"고 강조했다.

또 지난해 광주 타운홀 미팅 이후 관계 기관 협의체를 통해 무안군 요구사항이 반영된 합의문이 도출됐다고 설명했으나, 구체적 이행 방안과 일정에 대해서는 추가 논의가 필요하다는 지적도 제기되고 있다.

31일 무안군청서 3선 출마를 다짐하는 김산 무안군수. 정승현 기자 원본보기 아이콘

이와 함께 김 군수는 ▲군민 동의 기반 군공항 이전 협의 ▲광주·전남 행정통합 시 남악 주청사 유지 ▲재생에너지 기반 기본소득 체계 구축 ▲첨단산업 유치 ▲K-푸드 산업 육성 ▲재난·교통 안전망 강화 ▲돌봄·교육·의료 인프라 확충 등 7대 비전을 제시했다.

특히 재생에너지 확대를 통한 '무안형 기본소득' 도입을 언급하며 주민 참여형 태양광 발전과 집적화 단지 조성, 소음완충지역 활용 방안 등을 통해 군민 소득 기반을 구축하겠다는 구상을 밝혔다.

아울러 국가농업 AX(인공지능 전환) 플랫폼과 RE100 국가산단, 반도체·로봇 산업 유치 등을 통해 청년이 돌아오는 산업도시로의 전환을 추진하고, 양파·고구마 등 지역 농산물을 활용한 K-푸드 산업 육성에도 속도를 내겠다고 밝혔다.

다만 광주 군공항 이전 문제는 지역 내 찬반이 엇갈리는 사안으로, 향후 주민 수용성과 환경 영향 등을 둘러싼 논의가 이어질 전망이다.

김 군수는 최근 제기된 각종 의혹에 대해서는 "허위사실 유포와 악의적 비방에 대해 강력한 법적 대응을 하겠다"며 "공정한 선거 문화 정착을 위한 불가피한 조치"라고 밝혔다.

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이어 "지난 8년간의 경험과 검증된 추진력을 바탕으로 무안의 미래를 책임질 준비가 돼 있다"며 "군민의 목소리를 현장에서 듣고 답을 찾는 행정을 이어가겠다"고 강조했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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