방산역량·첨단 우주 기술력으로 미래 전장환경 선도 의지 담아

LIG넥스원이 창립 50주년을 맞아 'LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG Defense&Aerospace·LIG D&A)'로 사명을 변경한다. 항공·우주 분야를 아우르는 '글로벌 종합방산기업'으로 도약한다는 설명이다.

LIG D&A는 경기 용인시 본사에서 열린 제24기 정기주주총회에서 사명변경 안건을 원안대로 가결했다고 31일 밝혔다.

새로운 사명에는 방위산업과 항공우주의 결합으로 50년간 쌓아 온 방산역량에 첨단 우주기술력을 더해 미래 전장환경을 선도하겠다는 의지를 담았다.

LIG D&A는 위성체계와 차세대 항공무장체계, 무인 플랫폼 등 미래국방 분야에 대한 투자를 강화하며 사업 포트폴리오 다각화에 속도를 내고 있다.

또 기술력을 바탕으로 수출 전략을 다변화해 중동과 아시아를 넘어 유럽과 미국, 남미 등 신규시장을 개척할 계획이다.

AD

LIG D&A 관계자는 "지난 50년이 대한민국 자주국방의 기틀을 닦는 시간이었다면 향후 50년은 첨단 기술력을 바탕으로 세계 방위산업의 패러다임을 바꾸는 시간이 될 것"이라며 "이번 사명 변경은 단순한 명칭의 변화가 아니라 기술 혁신을 통해 인류의 안전과 평화를 지키는 글로벌 기술 기업으로 진화하겠다는 약속"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>