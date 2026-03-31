면적 1,998㎡ 공급가 33억1,668만원

광주도시공사가 광주연구개발특구 첨단3지구 내 주유소 용지 1필지를 처음으로 분양한다.


31일 광주도시공사에 따르면 이번에 공급하는 토지는 첨단3지구 '주유2' 블록으로 면적은 1,998㎡, 공급예정금액은 33억1,668만원이다.

광주도시공사.

광주도시공사.

AD
원본보기 아이콘

해당 용지는 건폐율 60%, 용적률 300%가 적용되며 최고 5층 이하로 건축할 수 있다. 일반 실수요자를 대상으로 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(온비드)을 통한 일반공개 경쟁입찰 방식으로 공급한다.

첨단3지구는 AI 집적단지와 국립심뇌혈관센터 등 대규모 국정과제가 추진되는 핵심 사업지구다. 이번 공급 대상 용지는 호남고속도로와 국도 1호선·13호선, 하남진곡산단로, 빛고을대로 등 주요 간선도로와 직접 연결되는 위치에 있다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

나는 얼마 받을까?…1인당 최대 60만원 고유가 피해 지원금 준다 나는 얼마 받을까?…1인당 최대 60만원 고유가 피...
AD

입찰은 다음 달 13일부터 14일 오후 4시까지 온비드에서 접수하며, 15일 오전 10시 개찰을 통해 낙찰자를 결정한다. 계약은 17일 체결 예정이다. 세부 사항은 광주도시공사 홈페이지와 온비드 공고문에서 확인할 수 있다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 '직관' 스타일은?

나의 '직관' 스타일은?

프로야구 개막맞이 야구장 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈