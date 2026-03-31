면적 1,998㎡ 공급가 33억1,668만원

광주도시공사가 광주연구개발특구 첨단3지구 내 주유소 용지 1필지를 처음으로 분양한다.

31일 광주도시공사에 따르면 이번에 공급하는 토지는 첨단3지구 '주유2' 블록으로 면적은 1,998㎡, 공급예정금액은 33억1,668만원이다.

해당 용지는 건폐율 60%, 용적률 300%가 적용되며 최고 5층 이하로 건축할 수 있다. 일반 실수요자를 대상으로 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(온비드)을 통한 일반공개 경쟁입찰 방식으로 공급한다.

첨단3지구는 AI 집적단지와 국립심뇌혈관센터 등 대규모 국정과제가 추진되는 핵심 사업지구다. 이번 공급 대상 용지는 호남고속도로와 국도 1호선·13호선, 하남진곡산단로, 빛고을대로 등 주요 간선도로와 직접 연결되는 위치에 있다.

AD

입찰은 다음 달 13일부터 14일 오후 4시까지 온비드에서 접수하며, 15일 오전 10시 개찰을 통해 낙찰자를 결정한다. 계약은 17일 체결 예정이다. 세부 사항은 광주도시공사 홈페이지와 온비드 공고문에서 확인할 수 있다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>