검증된 단일후보, '통합의 리더십' 강조



경남교육의 변화를 갈망하는 교육 전문가들이 '보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대'의 단일후보인 권순기 경남교육감 예비후보를 향한 전폭적인 지지를 선언했다.

경남교육감동교육자회의(이하 교육자회의)는 31일 경남도교육청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "지난 12년 동안 이념의 실험장 속에서 기초학력이 무너지고 교권이 흔들린 경남교육을 바로 세울 유일한 대안은 권순기 예비후보"라고 밝혔다.

경남교육감동교육자회의 권순기 예비후보 지지선언 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

이날 교육자회의는 권 예비후보를 지지해야 하는 10가지 구체적인 근거를 제시했다. 특히 이들이 주목한 점은 '검증된 실무 능력'과 '교육 정상화에 대한 의지'다.

교육자회의는 "권 후보는 보수·중도 진영의 치열한 단일화 과정을 거쳐 도민이 직접 선택한 유일한 후보"라며, 경상국립대학교 총장 시절 보여준 거시적 안목과 행정 능력이 거대 조직인 경남교육청을 이끌 가장 확실한 자산이라고 치켜세웠다.

이번 지지 선언에서 눈길을 끈 대목은 '통합'이다. 교육자회의는 "한때 경쟁 관계였던 최병헌 전 경남도교육청 정책국장과 최해범 전 창원대 총장까지 권 예비후보를 지지하고 나선 것은 그만큼 그의 리더십이 포용적이라는 증거"라고 강조했다.

이어 권 예비후보가 핵심 공약으로 제시한 '3비전·3목표·55개 실천계획'을 언급하며, 구호에 그치지 않는 실무적인 설계도를 갖춘 후보라는 점을 명확히 했다.

교육자회의는 권 예비후보의 교육 철학인 '성적이 아닌 사람을 키우는 교육'과 체력·인성·지성이 통합된 '체·인·지 인성교육'이 경남 아이들의 온전한 성장을 이끌 비전이라고 확신했다.

이들은 "교육을 위해 경남을 떠나는 것이 아니라, 교육을 위해 경남으로 찾아오게 만들겠다는 권 예비후보의 담대한 선언은 경남교육의 패러다임을 바꿀 철학적 결단"이라며 본선 승리를 위해 모든 역량을 집중하겠다고 덧붙였다.

마지막으로 교육자회의는 '경남교육을 다시 위대하게'라는 슬로건을 내걸고, 아이들의 미래를 위해 권순기 예비후보와 함께 끝까지 동행할 것을 다짐했다.

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경남교육감동교육자회의는 경남교육의 발전과 변화를 염원하는 대학 교수, 전 학교장, 문화·예술인 등 280여 명이 모인 단체다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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