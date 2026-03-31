증권거래세, 농어촌특별세, 소득세 등 증가

3월 법인세 영향 국비 증가 추세 지속될 듯

정부, 초과 세수 활용해 추경안 편성 예정

국내 증시 활황과 부동산 거래량 증가로 올해 2월 국세수입이 1년 전보다 3조8000억원 더 걷혔다. 3월에도 반도체 호황에 따른 법인세 증가로 국세수입 증가 추세가 이어질 전망이다. 정부는 중동발(發) 경제 위기 대응을 위해 초과세수만으로 추가경정예산(추경)을 편성할 방침이다.

코스피 지수가 장초반 4% 넘게 하락하며 5100선이 붕괴된 31일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 장중 1520원을 넘어서는 등 상승 압력이 이어지고 있다. 2026.3.31 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

31일 재정경제부가 발표한 '2026년 2월 국세수입 현황'에 따르면 지난달 국세수입은 18조1000억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 3조8000억원 증가했다.

2월 누계 기준 국세 수입은 71조원으로 전년보다 10조원 증가했다. 진도율은 18.2%다. 올해 걷기로 예상한 총국세(390조2000억원) 중 그만큼을 지난달까지 걷었다는 의미다. 지난해 2월(16.3%)보다 높다. 최근 5년 평균(16.8%)보다도 개선됐다.

증권거래세, 농어촌특별세, 소득세가 국세수입 증가의 주요인이다.

증권거래세는 증권거래대금이 늘고 세율이 인상되면서 1조3000억원 걷혔다. 전년 대비 1조원 늘어난 규모다. 농어촌특별세도 코스피 거래대금 증가로 9000억원 증가했다.

올해 1월 상장주식 거래대금은 총 1308조8000억원으로 1년 전보다 1010조8000억원(339.2%) 폭증했다. 증권거래세율은 작년 0∼0.15%에서 올해 0.05∼0.2%로 올랐다.

상장주식 양도차익이 증가하고, 부동산 거래량이 늘어남에 따라 소득세도 9000억원 늘어났다. 2월 총 소득세는 14조1000억원이다.

재경부 관계자는 "양도소득세 증가는 종목별 50억원 이상인 대주주가 높은 주가에 차익을 실현한 점이 영향을 끼쳤다"고 설명했다.

법인세는 1조5000억원로 전년과 똑같이 걷혔다. 부가가치세는 수입액이 늘며 3000억원 늘어났지만 환급 영향으로 -(마이너스) 5조1000억원을 기록했다.

그 외 개별소비세(7000억원)와 교통·에너지·환경세(1조2000억원)는 유류세 등 탄력세율 부분 환원에 따라 각각 2000억원 증가했다. 관세(6000억원)는 수입액 증가로 1000억원 늘었다.

3월에도 반도체 호황에 따른 법인세 증가로 국세수입 증가세가 이어질 것으로 보인다. 정부는 초과 세수만으로 중동 전쟁 여파를 최소화하기 위한 추경을 편성하겠다는 방침이다.

정부는 중동전쟁의 불확실성이 25조원 규모 추가경정예산의 재원으로 투입할 초과 세수 확보에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 전망했다.

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재경부 관계자는 "초과 세수 전망은 상방과 하방 가운데 하방에 가까운 수준으로 한 것이라 달성에는 무리가 없을 것 같다"고 말했다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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