유가 급등에 친환경 에너지주 강세…에너지 전환 기대 부각

중동 지역 전쟁 여파로 국제 유가 변동성이 확대되면서 태양광과 풍력 등 친환경 에너지 관련 기업들이 강세를 보였다. 원유 공급 불안과 가격 급등이 이어지자 에너지 위기 우려가 커지며 대체 에너지에 대한 시장 관심이 높아진 영향으로 풀이된다.

정부 역시 에너지 수급 불안에 대응해 재생에너지 확대 필요성을 강조하면서 관련 산업에 대한 기대감이 커지고 있다. 다만 전쟁 상황과 정책 방향에 따라 에너지 전환 속도가 달라질 수 있는 만큼 단기 테마 흐름에 대한 변동성에는 주의가 필요하다는 분석도 나온다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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