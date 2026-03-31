관계 기관 승인 절차 완료 후 적용

승인 전까지 '티웨이항공' 정상 운영

티웨이항공 티웨이항공 close 증권정보 091810 KOSPI 현재가 885 전일대비 195 등락률 -18.06% 거래량 9,796,780 전일가 1,080 2026.03.31 11:38 기준 관련기사 [특징주]티웨이항공 17%↓…항공주 모두 '약세' 기내 응급 승객 생명 지킨 티웨이항공, "체계적 교육·훈련 성과" 티웨이항공 화물 사업 급성장… 2년새 2.3배 ↑ 전 종목 시세 보기 이 '트리니티항공'으로 옷을 갈아입는다.

트리니티항공 이미지. 티웨이항공 AD 원본보기 아이콘

티웨이항공은 31일 서울 강서구 티웨이항공 훈련센터에서 제23기 정기주주총회를 열고 사명 변경을 위한 정관 일부 변경의 건을 원안대로 가결했다고 밝혔다.

신규 사명 '트리니티항공(Trinity Airways)'은 국내외 관계 기관의 승인 등 관련 절차가 완료된 이후부터 최종 적용될 예정이다. 승인 절차가 완료되기 전까지는 기존과 동일하게 '티웨이항공'으로 정상 운영되며, 공식 홈페이지나 항공사 코드(TW), 편명 역시 변동 없이 유지된다.

티웨이항공은 사명 변경과 관련한 고객 혼선을 최소화하기 위해 공식 홈페이지 및 회원 대상 이메일 등을 통해 관련 내용을 순차적으로 안내할 계획이다.

이날 주총에서는 최근 상법 개정에 따른 정관 정비도 이뤄졌다. 이사회 내 사외이사 명칭을 '독립이사'로 변경하고, 독립이사 비율도 기존 4분의 1 이상에서 3분의 1 이상으로 상향했다. ESG(환경·사회·지배구조) 개선을 위한 지배구조 모범규준 권고를 반영해 이사회 소집 통지 기한을 기존 1일 전에서 7일 전으로 확대하는 등 이사회 운영 기준을 정비했으며, 감사위원 분리선임 대상을 기존 1명에서 2명으로 확대해 감사위원회의 독립성을 높였다.

또 티웨이항공은 최근 경영환경과 책임경영 차원에서 2026년 이사 보수한도 총액을 20억 원으로 정해 전년 한도(40억 원) 대비 50% 감액했다.

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티웨이항공 관계자는 "정기 주총을 통해 사명 변경 추진이 공식화된 만큼, 향후 관련 절차를 차질 없이 진행해 고객과 시장의 혼선을 최소화할 계획"이라며 "전환 과정에서도 안전 운항과 서비스 품질을 최우선 가치로 두고 안정적인 운영을 이어나가겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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