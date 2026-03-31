함양군, ‘수원메가쇼’ 참가… 우수 농식품 수도권 공략
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12개 업체 참여, 43종 제품 홍보·판로 개척
경남 함양군은 지난 3월 26일부터 29일까지 4일간 수원컨벤션센터에서 열린 '수원 메가쇼 2026 시즌 1' 박람회에 참가해 지역 우수 농식품을 선보이며 수도권 소비자들의 큰 호응을 얻었다고 31일 밝혔다.
함양군 ‘수원메가쇼 2026 시즌1’ 박람회 참가 부스 사진
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이번 박람회에는 ▲정가네 식품 ▲진앤진푸드 ▲딸기 엄마 양파 아빠 ▲화신 영농조합법인 ▲그 농부 ▲오가 뷰 ▲만석지기 농장 ▲우리 농원 ▲패미로스 ▲까매요 ▲지리산홍화인 ▲함양농협 가공사업소 등 12개 업체가 참여해 건강식품, 부각, 청류, 차류, 육가공품 등 특색 있는 함양 농식품 43여 종을 선보였다.
참가 업체들은 현장에서 제품 시식과 상담을 진행하며 소비자 반응을 확인하고 신규 판로 확보를 위한 마케팅 활동을 펼쳤다.
박람회에 참가한 한 업체 관계자는 "현장에서 소비자들의 선호도를 직접 확인하며 새로운 마케팅 전략을 구상해 볼 수 있는 계기가 됐다"라고 소감을 전했다.
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함양군 관계자는 "여러 업체가 함께 참여해 함양군 농식품에 대한 홍보 시너지 효과를 낼 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 농식품 업체들의 판로 개척을 위해 박람회 참가 지원 등 다양한 마케팅 지원을 이어가겠다"라고 밝혔다.
영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
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