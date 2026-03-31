4월 6일까지 온라인 응모

이름과 사연 담아 보낸다

한국항공우주산업(KAI)은 차세대중형위성 2호 발사를 앞두고 '우주로 쏘아올리는 나의 소원' 이벤트를 연다고 31일 밝혔다.

오는 5월 발사를 앞둔 차세대중형위성 2호는 KAI가 총괄주관해 개발하고 있다. KAI AD 원본보기 아이콘

이번 이벤트는 오는 5월 3일(현지시간) 미국 캘리포니아 반덴버그 공군기지에서 발사될 예정인 차세대중형위성 2호의 임무 성공을 기원하기 위해 마련됐다.

이벤트 참여는 오는 4월 6일 자정까지 가능하며 대한민국 국민이라면 누구나 이벤트 응모 페이지를 통해 참여할 수 있다.

KAI는 접수된 사연 가운데 미래 세대의 꿈과 청년층의 도전 의지, K-위성 발사 응원 등 진정성을 우선적으로 고려해 총 50명을 선정하고 4월 9일 발표할 예정이다.

선정된 참가자의 이름과 메시지는 디지털 데이터 형태로 차세대중형위성 2호의 내부 메모리 공간에 저장돼 우주로 쏘아 올려진다. 위성 발사가 성공한 뒤에는 메시지 전달을 증명하는 '디지털 인증서'도 발급된다.

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KAI 관계자는 "이번 이벤트는 우리 기술로 만든 K-위성에 국민의 염원을 직접 담아 보낸다는 점에서 의미가 크다"며 "대한민국 우주 영토 확장을 향한 KAI의 여정에 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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