부동산 시장 내 실수요자들의 이동 방향이 뚜렷해지고 있다. 공시가격 상승에 따른 보유세 부담 확대와 서울 집값에 대한 심리적 저항선이 맞물리면서, 교통망과 개발 호재를 갖춘 수도권 외곽으로 수요가 빠르게 이동하는 양상이다.

이러한 흐름은 서울 내부에서도 포착된다. 노원·도봉·강북 등 이른바 '노도강' 지역에서는 상대적으로 가격 부담이 낮은 단지를 중심으로 거래가 늘어나고 있으며, 이는 수요자들이 '부담을 낮추는 선택'을 본격화하고 있음을 보여준다. 최근 이 같은 움직임은 서울을 넘어 인접 경기권으로까지 확산되는 추세다.

이 과정에서 핵심 기준으로 떠오른 것은 '서울 생활권 유지 여부'다. 서울 접근성이 확보되면서도 세금과 가격 부담을 동시에 낮출 수 있는 지역이 새로운 대안으로 주목받고 있다.

대표적인 지역으로는 파주 운정 일대가 꼽힌다. 해당 지역은 GTX-A 운정중앙역을 통해 서울역까지 20분대 이동이 가능해 사실상 서울 생활권으로 평가받고 있다. 여기에 오는 6월 GTX-A 전 구간 개통 예정과 더불어 삼성역 내년 정차 조기 추진 가능성이 커짐에 따라 강남 30분대 진입에 대한 기대감까지 한층 높아진 상태다.

자족 기능을 강화할 파주메디컬클러스터 조성 사업도 속도를 내고 있다. 파주시는 종합병원 사업자 공모를 6월까지 마무리하여 대학병원급 종합병원을 유치한다는 계획이다. 파주메디컬클러스터는 약 3,250가구의 공동주택과 종합병원, 혁신의료연구단지, 바이오 융복합단지가 함께 조성되는 대규모 프로젝트로, 향후 의료·연구 인력과 관련 기업 유입을 이끄는 핵심 거점이 될 전망이다.

교통망 확충과 일자리 창출, 생활 인프라가 동시에 개선되는 구조가 형성되면서 파주 운정은 단순 주거지에서 자족 도시로의 전환이 점쳐진다. 이는 실거주 편의성뿐 아니라 중장기적인 자산 가치 측면에서도 긍정적인 요인으로 평가받는다.

이러한 시장 변화 속에서 '운정 아이파크 포레스트'가 실수요자들의 주요 선택지로 떠오르고 있다. 해당 단지는 파주 운정신도시 내에서도 교통과 의료 인프라의 직접적인 수혜를 입는 입지에 들어서며, 브랜드 가치와 주거 쾌적성을 동시에 확보했다는 평가를 받는다.

지는 GTX-A 운정중앙역을 인근에 두고 있어 서울 도심으로의 접근성이 뛰어나다. 향후 전 구간 개통 시 강남권까지 30분대 이동이 가능해지는 만큼, 서울로 출퇴근하는 직장인들의 주거 부담을 덜어줄 것으로 기대된다. 또한 자유로, 수도권 제2순환고속도로, 평택파주고속도로(예정) 등 교통망이 잘 갖춰져 수도권 전역 접근성이 우수하다.

자족 도시의 핵심인 일자리와 의료 환경을 단지 바로 앞에서 누릴 수 있다는 점은 독보적인 강점이다. '운정 아이파크 포레스트'는 종합병원과 바이오 융복합단지가 들어서는 파주 메디컬클러스터 내에 직접 조성되는 만큼, 향후 고소득 전문직 종사자들을 기반으로 한 탄탄한 배후 주거 수요를 확보하게 된다. 단지는 이러한 클러스터 내 핵심 입지를 바탕으로 우수한 직주근접 조건을 갖췄으며, 이는 향후 안정적인 자산 가치 상승을 기대할 수 있는 핵심 요건으로 평가받는다.

또한, 약 6만4,000㎡ 규모의 대규모 조경 공간을 비롯해 수영장, 사우나, 실내체육관 등 대단지에 걸맞은 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다. 단지 내 조경 공간은 시그니처필드, 아트필드, 커뮤니티필드, 네이처필드, 포레스트필드 등 다채로운 테마로 구성될 예정으로, 사계절 내내 쾌적한 녹지와 여가를 함께 누리는 '포레스트 라이프'를 완성한다. 입주민을 위한 컨시어지 서비스·비대면 진료 서비스 등 차별화된 주거 서비스도 제공될 예정이다.

비규제 지역의 이점을 바탕으로 청약·대출·전매 등에서 비교적 자유로운 조건이 적용되고, 계약금 5%에 1차 1천만원 정액제를 적용해 초기 자금 부담이 적다. 중도금 대출 한도가 분양가의 최대 60%까지 가능하며 전매제한 기간도 6개월로 짧다. 1차 중도금 납부 전에 전매가 가능한 안심전매 보장제를 도입해 자금 계획을 유연하게 세울 수 있다는 점도 장점이다.

부동산 관계자는 "운정 아이파크 포레스트는 서울 생활권을 유지하면서도 주거비 부담을 낮추고자 하는 수요자들에게 최적의 선택지"라며, "GTX 삼성역 연결과 메디컬클러스터 개발이 가시화되면서 단순한 주거 공간 이상의 미래 가치를 인정받고 있다"고 전했다.

'운정 아이파크 포레스트'는 경기도 파주시 서패동 432번지 일원(파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL)에 조성되는 초대형 주거단지로, 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동, 전용면적 63~197㎡ 총 3,250가구 규모다.

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이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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