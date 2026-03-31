클룩 '2026 트래블 펄스' 조사

日 선호도 1위…도쿄·오사카·후쿠오카 인기

한국 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 가장 선호하는 여행지는 일본으로 나타났다.

최근 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 '클룩'이 '2026 트래블 펄스' 설문 조사를 바탕으로 분석한 결과, 한국 MZ세대는 최근 1년간 해외여행(68.6%), 국내여행(74.3%), 항공권 구매(73.7%) 경험이 모두 높은 수준을 보였다.

'트래블 펄스'는 클룩이 매년 진행하는 설문조사다. 한국, 미국, 호주, 프랑스 등 전 세계 20개국에서 MZ세대 1만1000명을 대상으로 실시한다.

일본 자료사진. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

"꼭 가고 싶은 나라" 1위는 일본

한국 MZ세대가 꼽은 '꼭 가봐야 할 여행지'로는 일본이 31.7%로 1위에 올랐다. 이어 서유럽·남유럽·호주가 각 6.2%였다. 꼭 가봐야 할 여행지에서 고른 곳을 제외하고 답변하는 '추가로 방문하고 싶은 여행지'에서도 일본이 1위를 차지했다.

'방문 계획이 있는 일본 도시'(복수 응답)로는 도쿄(45.3%), 오사카(38.3%), 후쿠오카(35.7%)가 상위에 올랐다. 이어 교토(26%), 삿포로(25.5%), 오키나와(21%), 나고야(10.2%), 고베(7.2%), 시즈오카(6.5%) 등이 순이다.

세대별로 보면 Z세대는 오사카(49.6%), 도쿄(47.4%), 후쿠오카(43%) 등을 선호했다. 이들 도시는 쇼핑과 미식, 도심 관광을 함께 즐길 수 있는 '도시형 여행지'로 꼽히는 곳이다. 반면 밀레니얼 세대는 교토(28.1%), 삿포로(25.3%), 오키나와(25.2%) 등 휴식과 자연을 경험할 수 있는 지역에도 관심을 보였다.

한국 MZ, 날씨보다 현지 음식 우선

'여행지를 선택할 때 가장 중요하게 고려한 요소'(복수 응답)로 '현지 음식'(41.2%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 '취향·관심사와의 일치'(37.9%), '날씨와 기후'(36.7%) 순으로 나타났다.

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이는 글로벌 MZ세대는 여행지 선택 기준으로 '날씨와 기후'(48.5%)를 가장 중요하게 꼽은 것과 대비된다. 클룩은 "한국 MZ세대는 날씨보다 개인의 취향과 경험을 더 중시하는 경향이 반영된 결과"라고 해석했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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