수익성 중심 구조 개편 추진

첨단소재·생명과학 성장축 강화

글로벌 경기 둔화와 경쟁 심화 속에서 LG화학이 사업 구조 재편과 신성장 동력 확보를 통해 수익성 회복에 속도를 내겠다는 전략을 밝혔다.

LG화학 CEO 김동춘 사장. LG화학 AD 원본보기 아이콘

31일 LG화학에 따르면 김동춘 사장은 주주총회 인사말을 통해 "기존 사업의 근본적인 경쟁력 강화를 통한 수익체질 회복과 함께 미래지향적 사업 포트폴리오 전환을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

김 사장은 "최근 글로벌 경쟁 환경이 예상보다 훨씬 빠르고 치열하게 전개되고 있다"며 "경영진은 어느 때보다 무거운 책임감을 갖고 미래를 준비하고 있다"고 강조했다. 이어 "향후 2~3년 내 현재의 어려운 상황을 극복하고 실행력이 강한 기술 중심 기업으로 도약하겠다"고 덧붙였다.

LG화학은 우선 석유화학 사업에서 저수익 범용 제품 중심 구조를 고부가가치 사업 중심으로 전환한다는 계획이다. 구조조정을 가속화하는 동시에 규모 확대 중심 전략에서 벗어나 수익성 중심 사업 체질로 재편할 방침이다.

첨단소재 사업에서는 전기차 시장 회복에 선제 대응해 차세대 고성능 양극재 개발을 강화한다. 동시에 폐배터리 리사이클 사업에 진입해 원가 경쟁력을 확보하고, ESS용 양극재에도 신규 공정 기술을 적용해 시장 대응력을 높일 계획이다.

생명과학 부문에서는 항암 파이프라인 임상을 체계적으로 추진하고 신약 후보 물질 발굴을 지속한다. 대사·면역 등 기존 사업은 해외 시장 확장을 통해 글로벌 사업 기반을 강화한다는 전략이다.

연구개발(R&D) 측면에서는 CTO 조직을 중심으로 역량을 한층 강화한다. 특히 AI용 첨단 반도체 패키지 소재와 방열·절연 기능성 접착제 등 신사업을 확대해 기술 기반 성장 축을 구축할 방침이다.

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김 사장은 "새로운 시장과 기술 환경 변화에 선제적으로 대응해 지속적인 성장과 기업가치 제고를 이루겠다"며 "앞으로도 주주들의 변함없는 신뢰와 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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