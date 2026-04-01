코스닥 주도주 변화…변동성 장세 속 제약·바이오 부각

중동 지정학적 리스크로 증시 변동성이 커지면서 업종별 흐름이 엇갈리는 가운데 코스닥 시장에서는 제약·바이오 업종이 새로운 중심 축으로 떠오르고 있다. 기존 주도주였던 반도체와 2차전지 업종이 주춤한 사이 관련 지수는 상승 흐름을 보이며 시가총액 상위권에서도 바이오 기업 비중이 크게 확대되는 모습이다.

시장에서는 코스닥 개편 정책과 맞물려 제약·바이오 업종에 대한 중장기 자금 유입 가능성에 주목하고 있다. 다만 임상 결과나 기술이전 등 개별 이벤트에 따라 주가 변동성이 커질 수 있는 업종 특성상 기업의 성장성과 펀더멘털을 함께 살펴보는 전략이 필요하다는 분석도 나온다.

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한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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