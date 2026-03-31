"고객 중심 금융서비스 강화"

신한라이프는 30일 서울 중구 신한L타워에서 고객 중심의 금융서비스 강화를 위한 '2026 고객컨설턴트' 발대식을 개최했다고 31일 밝혔다.

30일 서울 중구 신한라이프 본사에서 열린 고객컨설턴트 발대식에서 신한라이프 천상영 사장(앞줄 오른쪽 여섯번째)이 고객컨설턴트 및 임직원들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 신한라이프 AD 원본보기 아이콘

신한라이프는 2022년부터 소비자의 금융서비스 접근성과 이용 편의성을 높이고자 고객이 직접 참여하는 고객컨설턴트 제도를 운영했다.

신상품 개발, 보험청약 과정, 보험금 청구 프로세스, 입출금 서비스, 시니어 맞춤형 상담 등 보험서비스 이용 과정 전반에 소비자 중심으로 다양한 의견을 반영해 왔다.

컨설턴트는 30대부터 50대까지 다양한 연령대의 생명보험 가입고객 남녀 10명으로 구성됐다. 보다 폭넓은 고객 의견을 청취하기 위해 온라인 패널을 신설할 예정이다. 오는 5월부터는 신한라이프 고객 100여명을 선발해 지방 거점 고객의 참여도 확대한다.

신한라이프는 금융감독원의 금융소비자보호 강화 기조에 맞춰 ▲사전예방적 소비자보호 ▲금융상품 선택권 보장 ▲금융정보 접근성 강화 ▲금융거래 편의성 제고 ▲소비자 혜택제공 확대 등을 과제로 선정하고 고객과 함께 운영해 나간다는 방침이다.

앞으로 컨설턴트는 이달부터 10개월간 체험·조사 기반 활동과제 등을 수행하며 온라인 패널은 5월부터 8개월간 홈페이지 및 모바일 애플리케이션을 통한 대 고객 설문·제안 참여로 상품과 서비스 이용 과정에서의 불편 사항을 발굴하고 개선 아이디어를 제안할 예정이다.

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신한라이프 관계자는 "고객 참여 제도를 통해 고객과의 접점을 넓히고 보다 실질적인 의견을 반영할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 고객의 이용 편의성을 높이는 한편 지속적인 고객 소통을 통해 서비스 품질을 개선해 나가겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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