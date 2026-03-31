'이순신방위사업전' 참가해 선보일 예정

한화오션 "초격차 방산 기술으로 선도"

한화시스템, 국내 최초 전력화 무인수상정 전시

한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 123,600 전일대비 5,400 등락률 +4.57% 거래량 1,116,160 전일가 118,200 2026.03.31 11:37 기준 관련기사 신용미수대환, 저가매수 자금 마련 모두 연 5%대 최저금리로 [특징주]한화오션, 美 해군 첫 수주 성공에 3%↑ 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 전 종목 시세 보기 이 고성능·고효율 해상전투 플랫폼인 '차세대 구축함'을 시작으로 미래 전장 환경 변화에 최적화된 함정들을 공개한다.

한화오션은 다음달 1일부터 3일까지 경남 창원시 진해구 해군사관학교와 군항 11부두에서 열리는 '2026년 이순신방위사업전'에 참가한다고 31일 밝혔다.

한화오션과 한화시스템이 ‘2026년 이순신방위산업전(YIDEX)’에 마련한 통합부스의 모습. 한화오션 AD 원본보기 아이콘

한화오션은 한화시스템과 통합부스를 운영하면서, 한화의 핵심역량을 집약한 통합 솔루션을 제시한다는 방침이다. 대한민국 해군의 첫 국산 구축함인 한국형 구축함(KDX-Ⅰ) '광개토대왕함'을 시작으로 한화오션은 KDX-Ⅱ, Ⅲ 사업을 모두 수행한 유일한 업체다.

한화오션 차세대 구축함의 핵심 키워드는 유·무인 복합전투체계와 다층방어체계, 운용인력 최적화 등이다. 우선 이 구축함은 무인항공기(UAV), 무인수상정(USV), 무인잠수정(UUV) 등 다양한 무인체계를 운용할 수 있는 미션 베이(Mission-Bay)를 통해 유·무인 복합전투체계를 구현한다. 더불어 레이저 무기와 자폭 드론을 활용한 다층방어체계도 탑재하고 있다.

또한 최신 무장, 탐지, 통제 체계와 자동화 기술을 통합 적용해 수상·수중·항공 영역에서 입체적 해상작전 수행 능력을 갖췄다. 스마트 함교와 전투지휘실 통합, AI(인공지능) 기반 손상통제체계 등 자동화·무인화 기술도 적용돼 운용 인력을 최적화하고 전투 효율성과 작전 지속 능력을 극대화할 수 있다.

특히, 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP)에서 최종 수주 경쟁을 벌이고 있는 한화오션의 수출 모델 '장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ'도 관람객들의 이목을 집중시킬 것으로 보인다.

한화오션과 통합부스를 꾸민 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 117,200 전일대비 3,500 등락률 -2.90% 거래량 559,502 전일가 120,700 2026.03.31 11:37 기준 관련기사 위기 속에서도 언제나 기회는 온다...가격 쌀 때 담아둘 종목 찾았다면 삼전·닉스는 추락하고 있는데…증권사 87% 목표가 줄줄이 올리는 이유 높아진 변동성을 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 은 이번 전시에서 무인체계와 실시간 협업하는 지능형 해상 지휘 거점 '스마트 배틀십' 솔루션을 소개한다. 첨단 스텔스 설계와 AI 기반 지능형 전투체계, 콕핏(Cockpit)형 통합함교체계(IBS?Integrated Bridge System)를 적용해 미래 전장의 복잡성에 능동적으로 대응할 수 있는 최적의 지휘 통제 환경을 제공한다. 차세대 구축함에도 적용될 콕핏형 IBS는 함정의 두뇌인 전투체계(CMS)와 국내 최초 국산화에 성공한 통합기관제어체계(ECS)를 완벽하게 통합한 차세대 스마트 브릿지 시스템이다. 조정석 정면에서 3개의 디스플레이를 통해 함정 운용의 핵심 시스템을 한눈에 제어할 수 있으며, 증강현실(AR) 기반의 해상 상황 가시화 기술을 더해 운용 효율을 혁신적으로 높였다는 평가다.

올 상반기 해경 납품을 통해 국내 최초로 전력화하는 무인수상정 '해령(Sea GHOST)'은 야외에 실물로 전시된다. 12m급 정찰용 무인수상정인 해령은 '파랑회피 자율운항' 기술을 적용해 해상 상태에 따른 최적 운항이 가능하고, AI 기반 표적 탐지 및 자율 이접안 기술로 무인체계의 운용 수준을 극대화했다.

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한화오션 특수선사업부에서 국내영업을 담당하고 있는 김호중 상무는 "이번 이순신방위산업전에서는 차세대 구축함 등을 통해 한화오션의 초격차 방산 기술경쟁력을 직접 눈으로 확인하실 수 있을 것"이라면서 "한화오션은 앞으로도 최고의 함정 기술 실현을 통해 미국은 물론 전 세계의 해양 방산 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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