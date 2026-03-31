두 개 특화지구 연계… 난개발 정비·시설 재배치

경남 합천군은 농림축산식품부가 주관하는 2026년 농촌 공간 정비사업에 선정돼 사업비 70(국비 35, 지방비 35)억원을 확보하여 2030년까지 5년간 쌍백면 평구2구에 특화지구형 농촌 공간 정비사업을 시행한다고 31일 밝혔다.

이번에 선정된 특화지구형 농촌 공간 정비사업은 2024년 3월 시행된 「농촌 공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률」에 따라, 우리 군이 수립한 농촌 공간계획을 바탕으로 두 개 이상의 농촌특화지구를 서로 연계해 농촌 공간의 재구조화와 재생을 촉진하는 것이 핵심 목표이며, 농촌특화지구 내 농촌의 난개발 정비, 시설 이전, 재배치 등을 지원하는 사업이다.

합천군, 쌍백면 평구2구 특화지구형 농촌 공간 정비사업 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

쌍백면에는 ▲농촌 마을 보호지구 ▲농촌 융복합산업지구 두 개의 구역을 연계하여 농촌 마을 보호지구에는 현재 운영 중인 계사를 철거하고 마을 주민들에게 농촌다움 회복과 정주 여건을 개선하는 마을 상생 숲을 제공하고, 농촌 융복합산업지구에는 펫-웰니스 상생 플랫폼(숙박, 체험시설)을 조성하여 전국에서 유일한 반려동물 친화형 농촌 공간 재구조화 및 재생 모델을 성공시켜 나가고자 한다.

또한 마을 상생 숲과 상생 플랫폼을 이어주는 역할을 하는 안심 댕댕 길을 조성하여 지역주민뿐만 아니라 상생 플랫폼, 반려 동물테마파크 멍 스테이 등을 방문하는 방문객이 서로 조화롭게 어우러질 수 있도록 산책로를 조성할 계획이다.

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김용배 미래성장 활력과 장은 "농촌 공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률 시행 이후 경남도와 우리 군이 함께 농촌 공간 변화를 위해 노력한 결과로 이번 공모가 선정되었으며, 앞으로 사업 시행에 박차를 가해 주민편의를 위해 최선을 다 할 것"이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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