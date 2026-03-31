만성질환자 일상 관리부터 대학병원 진료까지…'의료 AX' 본격 시동

복지부, 의료AI 전환 전주기관리 사업에 90억 투입

하반기 '공공의료 AI 고속도로' 구축 목표

정부가 인공지능(AI) 기술을 보건의료 전반에 접목해 국민의 건강관리 체계를 혁신하는 보건의료 AI 전환(AX) 사업에 본격 착수한다.

보건복지부는 31일 'AI 응용 제품 신속 상용화 지원 사업(AX-sprint)'의 일환으로 '만성질환자 대상 보건의료 전주기 AX 사업'에 총 90억원을 투자한다고 밝혔다. 사업은 5가지 유형, 총 6개 과제에 대한 활용 실증을 지원하게 된다.

우선 'AI를 활용한 만성질환자 건강행동 변화' 과제에 2개 사업자를 선정, 30억원을 지원한다. 혈압과 혈당 등 개인 유래 정보(라이프로그)를 AI가 통합 분석해 맞춤형 진단을 제공함으로써 개인별 건강 격차를 해소하고 건강 관리를 돕는다.

'AI 기술 기반 일차 의료서비스 개선' 과제는 환자와 의료진 간 상담 내용을 자동으로 기록·요약하고 엑스레이( X-ray) 등 영상판독 보조 지원, 임상데이터 기반 환자 맞춤형 교육자료 자동 추천 기능 등을 실증할 계획이다.

'AI 기반 의료기관 간 전자의무기록(EMR) 기반 진료 연계' 과제는 중증 만성질환자들을 지역책임의료기관에서 권역책임의료기관으로 전원할 때 AI가 진료 정보를 요약·생성해 의료기관 간 원활한 의뢰·회송을 지원하는 기능 등을 검증한다.

또 'AI 기술 기반 의료기관 간 영상진료(PACS) 연계' 과제는 AI를 통해 영상검사 시 병변을 자동 탐지하는 등 영상 정밀 분석을 지원하고, 지역책임의료기관에서 권역책임의료기관으로 중증 만성질환자들을 전원할 때 영상판독 정보를 요약·생성해 의료진에게 전송하는 기능을 실증하게 된다.

이밖에 'AI 기술 기반 원격 협진 모델 실증' 과제는 AI를 통해 현지 보건의료기관 의료진과 원격지 전문의 간의 원활한 협진을 지원해 임상적 관리 및 치료 효과, 진료 효율을 개선하는 기능을 확인할 예정이다.

복지부는 이번 사업을 통해 AI 기술을 통한 ▲일상생활 속 국민 건강 관리 강화 ▲지역별 건강 격차 해소 ▲공공의료 전달체계 효율성 증진을 달성하고, 일상생활부터 대학병원까지 보건의료체계 전반에서 발생하는 복잡하고 방대한 건강 기록을 분석·연계해 국민 건강을 증진하는 것을 최종 목표로 하고 있다.

김현숙 복지부 첨단의료지원관은 "이번 사업을 기반으로 올 하반기에는 권역책임의료기관과 지역책임의료기관이 공동으로 의료 AI를 활용할 수 있는 '공공의료 인공지능(AI) 고속도로'를 구축할 예정"이라며 "상반기 내에 이번 사업 등을 포괄한 'AI 기본의료 전략'을 수립·발표하겠다"고 말했다.

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사업 수행기관 공모는 내달 1일부터 진행되며, 최종 선정된 기관은 오는 5월부터 본격적으로 사업에 참여하게 된다. 자세한 내용은 한국보건산업진흥원 홈페이지에서 확인할 수 있다. 복지부는 4월9일 오전 10시 서울 프레지던트호텔에서 기업, 지방자치단체, 의료기관 등을 대상으로 설명회를 열고 세부 사업 내용 및 지원 방법 등을 상세히 안내할 예정이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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