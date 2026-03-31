누리꾼 비판…법무부 "사실 아냐"

과거 입찰 단계서 제작, 현재 삭제

화성여자교도소 조감도라는 의혹이 불거진 사진. 온라인 커뮤니티 캡처 AD 원본보기 아이콘

온라인에서 확산된 화성여자교도소 조감도를 둘러싸고 논란이 이어지는 가운데, 법무부는 해당 이미지가 실제 설계안이 아니라고 밝혔다. 최종안이 아니라 과거 입찰 과정에서 한 건축사사무소가 제작한 시안이라는 것이다.

최근 온라인에는 '화성에 새로 지어지는 여자교도소'라는 내용의 사진이 퍼졌다. 사진 속 건물은 마치 휴양 리조트나 대학 캠퍼스를 연상시킬 만큼 고급스럽고 화려한 모습을 보이고 있다.

이에 누리꾼들은 비판의 목소리를 쏟아냈다. "교도소가 이렇게 화려해도 되는 거냐", "피해자와 그 가족들을 더 보살펴라", "범죄자는 감옥에 갔을 때 불편해야 한다", "서민보다 더 좋은 환경이면 안 된다" 등의 반응을 보였다.

그러나 이 조감도는 실제 채택된 안이 아닌 것으로 밝혀졌다. 앞서 법무부는 최근 교정시설 수용자가 급증하자 2030년까지 화성여자교도소와 경기북부구치소, 남원교도소 등 3개 교정시설을 신축하는 방안을 발표했다.

지난 30일 동아닷컴에 따르면 법무부는 온라인에 공유된 조감도는 신축될 화성여자교도소의 실제 조감도가 아니라는 입장을 밝혔다. 이는 6~7년 전 입찰 단계에서 한 건축사사무소가 제작한 것으로, 실제로 채택된 안이 아니라는 해명이다. 이 조감도는 현재 건축사사무소의 홈페이지에서도 삭제된 상태다.

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법무부는 동아닷컴에 "별도로 채택 예정인 조감도가 있고, 논란이 된 조감도처럼 호화로운 디자인은 아니다"라고 해명했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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