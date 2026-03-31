병원장부터 환자까지 1105명이 40억 '꿀꺽'…조직화된 보험사기 1조1571억 역대 '최대'

병원·설계사 결탁 조직화 심화

건당 규모 커지는 '고액화' 뚜렷

진단서 위·변조 등 사고내용 조작 절반 이상 차지

#A 병원장은 실손보험금을 편취하기 위해 병원을 설립한 뒤, 환자 모집부터 보험 청구까지 역할을 나눈 조직을 운영했다. 이들은 모발이식이나 필러 등 미용 시술을 도수치료 등 보험 적용 항목으로 조작해 허위 진료기록을 발급했다. 병원장과 브로커, 손해사정인 등과 함께 환자 1105명이 가담해 약 40억원을 편취한 것으로 드러났다.

의료기관과 보험업 종사자가 결탁한 조직적 보험사기가 늘어나면서 지난해 보험사기 적발 금액이 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

31일 금융감독원에 따르면 지난해 보험사기 적발 금액은 1조1571억 원으로 전년보다 69억원(0.6%) 증가했다. 적발 인원은 10만5743명으로 3245명(3.0%) 감소했다. 적발 금액은 늘고 인원은 줄면서, 개별 사기 건당 규모가 커지는 '고액화' 경향이 뚜렷해지고 있다.

보험종목별로는 자동차보험이 5724억원(49.5%)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 장기보험이 4610억원(39.8%)으로 뒤를 이었다. 전년 대비 보장성보험의 적발금액도 소폭(62억원) 증가했다. 사기 유형별로는 진단서 위·변조 등을 통한 사고내용 조작이 6350억원(54.9%)으로 절반 이상을 차지했으며 허위사고(20.2%), 고의사고(15.1%) 순으로 나타났다.

특히 병원에서 치료 내용을 부풀려 보험금을 청구하는 사례가 급증하고 있다. 자동차보험을 악용해 치료비를 과장 청구하는 보험사기 규모가 전년 대비 233억원(582.5%) 증가한 것으로 나타났다.

▲50대(22.1%), ▲60대(19.9%), ▲40대(19.1%) 순으로 보험사기에 연루된 비중이 높았으며 중·장년층 비중이 절반 이상을 차지했다. 직업별로는 회사원(23.0%)이 가장 많았고 무직·일용직(12.1%), 주부(9.2%) 순이었다. 특히 보험업 종사자가 연루된 사례도 증가하는 추세다.

금감원은 이러한 조직형 보험사기에 대응하기 위해 유관기관과 공조를 강화하고 보험사기 특별신고기간 중 접수된 제보 등을 토대로 기획조사를 확대할 방침이다. 특히 병원과 보험업 종사자가 연루된 보험사기를 집중 단속하고, 인공지능(AI)를 악용한 진단서 위·변조 등 신종 수법에도 적극적으로 대응할 계획이다.

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금감원 관계자는 "실손보험 보상 대상이 아닌 비만 치료 또는 미용시술에 대해 실손보험으로 처리해 무료로 받을 수 있다는 병원 측의 제안을 '남들도 다 한다는데'라는 안일한 생각으로 받아들이게 되면 본인도 모르는 사이 보험사기 공범이 된다"며 "보험금 반환은 물론 보험사기로 형사처벌까지 받을 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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