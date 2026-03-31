문체부·관광공사, 4월17일~5월9일 전국 25곳 당일여행

5개 테마·25회, 참가비는 2만9000원

문화체육관광부와 한국관광공사는 '2026 여행가는 봄' 캠페인의 하나로 '5인 5색 취향여행' 참가자 1000명을 모집한다고 31일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 31일 '2026 여행가는 봄' 캠페인의 하나로 '5인 5색 취향여행' 참가자 1000명을 모집한다고 31일 밝혔다. 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

'5인 5색 취향여행'은 인구감소지역 관광 활성화와 캠페인 인지도 제고를 위해 마련한 당일 여행 프로그램이다. 참가자는 1인당 2만9000원만 부담하면 왕복 교통비와 현지 체험 프로그램, 중식과 석식이 포함된 코스를 이용할 수 있다.

프로그램은 4월 17일부터 5월 9일까지 운영한다. 사진여행, 제철음식여행, 러닝여행, 필사여행, 홀로 여행 등 5개 테마로 나눠 매주 5회씩 모두 25차례 진행한다.

각 테마에는 '취향 길잡이'가 동행한다. 셰프 박은영은 제철음식여행, 크리에이터 모르는지는 홀로 여행, 크리에이터 한스는 러닝여행, 배우 유연석은 사진여행, 크리에이터 쩜은 필사여행에 참여한다.

참가자들은 전통시장에서 제철 음식을 맛보거나 지역 명소에서 사진 촬영 노하우를 배우고, 지역 특산물을 즐기며 달리는 등 테마별 프로그램을 체험하게 된다. 방문 지역은 거창, 제천, 평창, 하동, 해남 등 전국 25곳이다. 공사는 디지털 관광주민증과 지역사랑 휴가지원 사업인 '반값여행' 혜택과도 연계할 계획이다.

신청은 여행 일정에 맞춰 4월 2일부터 22일까지 두 차례로 나눠 받는다. '여행가는 달' 공식 누리집에서 접수할 수 있으며, 일괄 추첨으로 참가자를 선발한다. 1인당 1회만 응모할 수 있고 본인을 포함해 최대 2인까지 신청 가능하다. 다만 '홀로 여행' 테마는 혼자서만 참가할 수 있다.

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김석 한국관광공사 국민관광실장은 "인구감소지역의 숨겨진 매력을 각자의 취향에 맞게 즐길 수 있도록 가성비와 가심비를 모두 잡은 테마여행을 준비했다"며 "올봄, 결이 맞는 동행자들과 함께 대한민국 구석구석을 여행하며 지역에 온기와 활기를 더하길 바란다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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