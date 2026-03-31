바이오 사상 최대 펀드 출범…블랙스톤, 63억달러로 최종 조달
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블랙스톤 라이프사이언스 6호 펀드 클로징
세계 최대 대체투자 자산운용사 블랙스톤이 사모펀드 사상 최대 규모의 생명과학 분야 펀드를 결성했다.
31일 블랙스톤은 '라이프사이언스 6호' 펀드가 총 63억달러(약 9조6031억원)로 최종 조달됐다고 밝혔다. 직전 5호 펀드 대비 약 40% 커진 규모다. 투자 수요가 몰리면서 상한선인 하드캡을 달성했고, 초과 청약 속에 마감됐다는 설명이다.
니콜라스 갈라카토스 블랙스톤 라이프사이언스 글로벌 대표는 "블랙스톤은 그동안 글로벌 선도 기업들과의 파트너십을 통해 총 34건의 의약품 및 의료기기 승인을 성공적으로 이끌어냈다"며 "이러한 성과는 기업들과의 협력을 바탕으로, 환자들에게 필요한 주요 제품을 효과적으로 전달해 온 당사의 역량을 입증한다"고 강조했다.
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블랙스톤은 2018년 생명과학 주요 분야의 기업과 제품들에 투자하기 위해 전용 플랫폼인 블랙스톤 라이프사이언스를 출범시켰다. 2025년 4분기 기준 약 150억 달러의 운용자산(AUM)을 확보했다. 설립 이후 현재까지 215개 이상의 의약품 개발을 뒷받침하는 등 혁신 프로젝트에 투자했다.
최근 12개월 동안 약 20억 달러 규모 신규 투자를 집행하기도 했다. 주요 투자 사례로는 ▲머크와 사시투주맙 티루모테칸(sac-TMT) 관련 연구개발 자금 지원 ▲급성 골수성 백혈병 치료제 공동 투자 ▲테바와 두바키투그(duvakitug) 개발을 위한 4억 달러 규모 전략적 투자 ▲알나일람과 RNAi 치료제 개발 가속화를 위한 20억 달러 규모 전략적 금융 협력 ▲안토스 테라퓨틱스의 노바티스 인수 지원 등이다.
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