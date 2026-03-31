고용 한파 속 공공기관 채용 소식이 숨통을 틔운다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 조직 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보를 위해 2026년 상반기 정규직(경력·신입) 16명을 공개 채용한다.

이번 채용에서는 경력직 4명과 신입사원 12명을 선발할 예정이다. 경력직 모집 분야는 ▲ 기술직(4급) 안전 1명, 도시계획 1명 ▲ 사무직(5급) 전산 1명, 연구 1명이며, 입사지원서는 4월 3일부터 4월 14일까지 접수한다.

신입사원 모집 분야는 ▲ 사무직 일반 4명, 고졸 1명, 취업 지원(보훈) 1명, 안전 1명, 전산 1명 ▲ 기술직 안전(토목) 2명, 환경 1명 ▲ 기능직 항해 1명이며, 입사지원서 접수는 4월 3일부터 4월 14일까지로 경력직 채용과 동일하다.

직무능력 중심의 블라인드 채용 방식으로 진행되며, 모집 분야별 직무 관련 자격증과 공인 영어성적 보유자, 한국사능력검정 합격자 등 자격요건을 갖춰야 채용 전형에 응시할 수 있다.

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부산항만공사 송상근 사장은 "이번 채용을 통해 전문성과 역량을 갖춘 인재를 확보함으로써 기관 경쟁력을 한층 강화할 것"이라며 "인재들의 많은 지원을 기다린다"고 말했다.

지원자격, 전형 절차 등 세부 내용은 부산항만공사 누리집이나 채용 누리집에서 확인할 수 있으며, 기타 궁금한 사항은 부산항만공사 경영지원실로 문의하면 된다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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