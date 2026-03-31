직업훈련 분야 총 2530억원

저소득노동자 지원 1215억원

국민취업지원제도 801억원

정부가 고용노동 분야에 5400억원 규모의 추가경정예산안을 편성해 고용 충격 완화와 취약계층·청년 지원을 확대한다.

31일 노동부에 따르면 정부는 이날 국무회의에서 2026년도 제1차 추경예산안을 의결했다. 노동부 소관 추경은 10개 사업, 5386억원으로 국회 심의를 거쳐 확정된다. 이번 추경에서 노동 분야는 ▲고용 충격 완화 ▲체불·저소득 노동자 생활 안정 ▲청년 일자리 집중 지원에 집중됐다.

청년 지원에는 가장 큰 규모인 3866억원을 투입한다. 이 중 직업훈련 분야에 총 2530억원을 투입해 K-디지털 트레이닝 훈련 인원을 1만 명 늘리고, K-뉴딜 아카데미를 신설해 1만5000명을 신규 지원한다. 청년고용지원 인프라 운영에도 12억원을 반영해 또래지원단 100명을 새로 운영한다.

5일 서울 강남구 코엑스에서 열린 강남구 취업박람회를 찾은 구직자들이 채용공고 게시판을 확인하고 있다. 2025.06.05 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

국민취업지원제도에는 801억원을 편성해 저소득층 등 취업 취약계층 등 생계 지원 성격이 강한 '1유형' 지원 인원을 24만2000명에서 27만2000명으로 확대한다. 청년일자리도약장려금에 258억원을 반영해 지원 인원을 5만명에서 6만5000명으로 늘린다. 청년 일경험 및 취업지원에는 265억원을 추가해 일경험 3000명, 사회적가치형 1000명, 도전·성장 프로그램 각 1000~3000명 규모로 확대한다.

체불·저소득 노동자 지원에는 1215억원이 배정됐다. 체불청산지원융자에 899억원을 추가해 지원 인원을 1만명에서 2만3000명으로 확대하고, 생활안정자금 융자에 90억원을 투입해 지원 대상을 1만4000명에서 1만6000명으로 늘린다. 신용보증 대위변제에도 226억원을 추가 편성해 취약 노동자의 금융 접근성을 높인다.

고용 충격 완화에는 총 329억원이 투입된다. 이 중 고용유지지원금에 186억원을 추가해 지원 인원을 3만8000명에서 4만8000명으로 1만명 확대하고, 지역산업맞춤형 일자리 지원에 120억원을 투입해 고용·산업 위기 대응 지역을 9곳에서 13곳으로 늘린다. 산업전환 지원에도 23억원을 추가해 훈련 인원을 400명에서 1500명으로 확대한다.

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노동부는 이번 추경을 통해 "고용 불안에 선제 대응하고 취약계층 보호와 청년층 노동시장 진입 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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