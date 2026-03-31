KT 세 번째 내부 출신 CEO

AX 역량·성장 전략 기대 ↑

KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 60,600 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 216,897 전일가 60,800 2026.03.31 11:56 기준 관련기사 KT 박윤영호, 조직 슬림화로 효율 제고…임원 감축·AI 전략 정비 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 KT, 윤종수 사외이사 연임 포기…주총 보름 앞두고 혼란 전 종목 시세 보기 박윤영 대표이사가 31일 공식 취임했다.

KT는 31일 오전 서울 양재동 KT연구개발센터에서 제44기 정기 주주총회를 열고 박윤영 전 KT 기업부문장(사장)을 신임 대표이사로 선임했다. 일부 주주들이 주총장에서 낮은 주가 등에 불만을 표하기는 했지만, 노동조합원이나 주주들이 박 신임대표 선임안에 반대해 기자회견을 여는 등의 소란은 없었다. 주총은 1시간 넘게 진행됐다.

박윤영 KT 대표이사. KT 제공 AD 원본보기 아이콘

박 신임 대표는 이날 오후 이사회를 거쳐 본격적인 업무에 돌입한다. 박 대표는 남중수·구현모 전 대표에 이은 세 번째 내부 출신 최고경영자(CEO)다. 임기는 2029년 3월까지다. 30년 넘게 KT에 몸담은 박 대표는 정통성 확보·조직 슬림화를 통한 효율성 증대에 무게를 실었다. KT는 박 대표의 인공지능 전환(AX) 역량과 성장 전략, 기업가치 제고를 위한 경영 의지가 미래 성장을 견인하는 데 기여할 것으로 기대했다.

박 대표는 취임 후 첫 업무로 인사·조직 개편을 단행한다. 앞서 KT는 지난해 말 기준 94명의 미등기임원을 70명 내외로 줄이는 인적 쇄신을 예고했다. 지난 1월부터 최고인공지능책임자(CAIO) 자리가 공석인 가운데 최근 최고기술책임자(CTO)인 오승필 기술혁신부문장이 사의를 표명했으며, 김영섭 전 대표가 영입한 인사들도 교체될 가능성이 크다.

KT 임원은 KTF 합병 등을 거치며 2018년 117명까지 늘었다. 이후 2020년 구 대표 체제에서 98명으로 감소했는데, 박 대표가 당시 공동 사장단으로 KT를 함께 이끌던 때였다. 직원 수도 2024년 말 대규모 희망퇴직을 단행해 2800명 감원했다.

31일 오전 서울 양재동 KT연구개발센터에서 KT 제44기 정기 주주총회가 개최됐다. 노경조 기자 원본보기 아이콘

조직 개편은 커스터머 부문과 미디어 부문 통합, 엔터프라이즈 부문에 공공·금융 기능 결합 등이 거론된다. 전략사업컨설팅 부문과 기술혁신 부문 등 유사 기능 조직을 정리해 구조도 단순화한다. 또 구조조정 과정에서 '토탈영업 태스크포스(TF)'로 배치됐던 2300여명의 본사 재배치를 검토 중인 것으로 알려졌다. 이와 함께 현재 7개인 광역본부를 4개 권역으로 축소해 본사와의 소통, 의사결정 속도를 높인다.

아울러 지난해 발생한 해킹 사고의 후속 조치로 대표이사 직속 전담 조직을 신설해 보안 대응 체계를 강화한다. 이를 통해 실추된 고객 신뢰를 회복하고, 가입자 이탈을 방지한다는 계획이다. 개인정보보호위원회의 과징금 처분도 예정돼 있다. 이날 주총 의장을 맡은 김 전 대표는 "사이버 침해 사고로 많은 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 사과드린다"며 "KT는 이번 일을 매우 무겁게 받아들이고 전사 차원에서 '제로 트러스트' 기반 보안에 최선을 다하고 있다"고 말했다.

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한편, KT는 주총 안건 의결에 따라 박현진 KT밀리의서재 대표이사를 사내이사로 선임했다. 사외이사 명칭은 '독립이사'로 바꾸고 구성원을 새로 꾸렸다. 전자 주주총회 도입, 감사위원 분리선임 등을 포함한 정관 일부 변경 안건도 처리했다. KT는 기업가치 제고 계획(밸류업 프로그램)에 따라 오는 9월까지 약 2500억원 규모의 자사주 매입을 진행할 계획이다. 주당 배당금은 600원으로 확정됐으며, 오는 4월 15일 지급될 예정이다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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