동양, 각자 대표 체제 전환·독립이사 이사회 의장 도입

수진 돌란·어준경 신규 독립이사

정진학·유정민 각자 대표

황이석 독립이사 이사회 의장

유진그룹 계열 동양이 각자 대표 체제 전환, 독립이사 이사회 의장 도입, 글로벌 전문가 영입을 통해 이사회 구성을 전면 개편했다. 경영 전문성과 이사회 감독의 독립성을 동시에 확보하겠다는 목표다.

31일 동양은 지난 26일 정기 주주총회를 열고 수진 돌란 콘텍스트 랩(Context Lab) 대표와 어준경 연세대 부교수를 신규 독립이사로 선임했다고 밝혔다. 이어 30일에 열린 이사회에서는 정진학 사장과 유정민 전무를 각자 대표로, 황이석 독립이사를 이사회 의장으로 선임했다.

동양은 현장 경험이 풍부한 정진학 대표와 유정민 대표가 경영 일선에 참여함으로써 주력 사업의 체질 개선과 수익성 회복을 이끌 것으로 기대하고 있다.

황이석 독립이사의 이사회 의장 선임은 대표와 이사회 의장을 분리해 경영 집행에 대한 독립적 감시·견제 기능을 제도적으로 확립하기 위한 조치로 풀이된다. 황 의장은 서울대 경영대학 교수로 재직 중인 경영·회계 분야 전문가다.

이번 개편으로 동양 이사회는 사내이사 4인(정진학·유정민·박주형·유순태), 독립이사 5인(황이석·이병욱·김세훈·수진 돌란·어준경) 등 총 9인 체제가 됐다.

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동양 관계자는 "이번 이사회 재설계는 건자재 주력사업의 안정적 성장과 인프라 플랫폼 기업으로의 전환, 콘텐츠와 AI 등 신사업 확장을 동시에 뒷받침할 수 있는 최적의 경영체계를 구축한 것"이라며 "독립이사 의장 체제 도입과 각 분야 최고 전문가로 구성된 이사회를 통해 투명하고 책임 있는 지배구조를 실현해 나가겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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