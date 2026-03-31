'연세발전기금'으로…교육 환경 개선

연세대학교에 '이름 없는' 거액의 기부가 전해졌다.

서울 서대문구 연세대학교 전경. 연세대 AD 원본보기 아이콘

연세대는 최근 신원을 밝히지 않은 한 독지가가 연세발전기금으로 4억7000만원을 대외협력처에 전달했다고 31일 밝혔다. 오랜 기간 모아온 순금 2.3㎏을 매각해 마련한 기부금으로, 기부자는 신원 공개를 거부하고 예우나 감사 표시도 받지 않겠다는 입장을 전했다. 기부 계기에 대해서는 "과거 연세대에 감사한 기억이 있다"고만 언급했다.

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연세대는 연세발전기금을 통해 교육 환경 개선과 장학 지원 등 사업을 추진하고 있다. 연세대 관계자는 "기부자의 뜻에 따라 학생 지원에 의미 있게 사용될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



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