호두 주산지 중심 실증 추진

스마트 임업 전환 기대

임업 경쟁력 강화

경북 김천시는 31일 산림청이 추진하는 「임업 현장 맞춤형 푸드테크 기술개발」 공모사업에 '인공지능(AI) 기반 단기소득 임산물 수실류 자동 수확 및 운반 로봇 개발' 과제가 최종 선정되어 국비 50억 원을 확보했다고 밝혔다.

이번 사업은 호두·대추·밤 등 수실류 임산물의 수확·수거·운반 전 과정을 자동화하는 기술을 개발하는 연구개발(R&D) 사업으로, 2026년부터 2029년까지 4년간 총사업비 약 60억원이 투입되며 한국로봇융합연구원이 주관하고 김천시와 경상북도가 참여하여 현장 실증을 추진한다.

한국로봇융합연구원이 주관하고 김천시와 경상북도가 참여하여 현장 실증을 추진한다.인공지능(AI) 기반 단기소득 임산물 수실류 자동 수확 및 운반 로봇/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

특히, 김천시는 연간 약 300t 규모의 호두를 생산하는 전국 대표 주산지로, 인공지능(AI)을 활용해 열매의 위치와 숙도를 판단하고 수확부터 운반까지 자동화하는 로봇 기술을 실제 임업 현장에 적용·검증하는 실증 거점 역할을 수행하게 된다.

시는 이번 사업을 통해 임업 현장의 인력 부족 문제를 완화하고 작업자의 안전성을 높이는 한편, 임산물 생산성 및 품질 향상과 임가 소득 증대에 기여할 것으로 기대하고 있다.

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이우중 산림과장은 "스마트 임업 기술 확산을 통해 지역 임업 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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