핵융합연 'ARAA', 프랑스 RCC-MRx 공식 등재…실증로 1기당 1만t 특수강 시장 기대

국내 기술로 개발한 특수 철강재가 전 세계 핵융합로 건설에 쓰이는 국제 표준에 이름을 올리면서 한국 철강·소재 기업의 미래 핵융합 공급망 진출 길이 열렸다. 연구 성과를 넘어 향후 핵융합 발전소 건설 시장에서 국내 산업이 실질적인 수주 기회를 확보할 기반이 마련됐다는 평가다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 경북 포항시 남구 제철동 포스코 포항제철소 내 선재창고에 쌓여 있는 철강 제품. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

과학기술정보통신부는 한국핵융합에너지연구원이 독자 개발한 한국형 저방사화 철강재 'ARAA(Advanced Reduced Activation Alloy)'가 프랑스 원자력 산업기술기준인 'RCC-MRx'에 공식 등재됐다고 31일 밝혔다. 프랑스어판은 지난해 12월, 영문판은 올해 2월 반영되며 국제 기준 효력이 본격화됐다. RCC-MRx는 핵융합로 설계·제작·검사에 적용되는 사실상 세계 유일의 산업기술 기준으로, 여기에 등재된 소재는 핵융합로 구조재의 국제 표준으로 활용된다.

핵융합로는 초고온과 고에너지 중성자 환경을 장기간 견뎌야 해 구조재의 기계적 특성, 고온 변형, 방사화 특성에 대한 엄격한 검증이 필수다. ARAA는 이 기준을 통과하며 유럽의 유로퍼97(EUROFER97)에 이어 세계 두 번째로 RCC-MRx에 등재된 저방사화 철강재가 됐다. 국내 기술이 실제 글로벌 핵융합로 건설에 적용 가능한 소재 표준으로 인정받았다는 점에서 산업적 파급력이 크다.

향후 시장성도 주목된다. 핵융합 실증로 1기에는 약 1만t 규모의 특수 철강재가 투입될 것으로 예상된다. 이번 국제 기준 등재로 향후 핵융합로 설계·제작 단계에서 국산 소재 적용 가능성이 높아지면서 국내 철강·소재 기업의 글로벌 공급망 시장 참여 기회도 크게 넓어질 전망이다.

이번 성과는 한국핵융합에너지연구원이 과기정통부 국제핵융합실험로(ITER) 테스트 블랑켓 모듈(TBM) 개발 지원을 바탕으로 10여년간 축적한 구조재 연구의 결실이다. 핵융합연은 구조재를 넘어 핵융합로 내부 핵심 소재·부품·장비 연구를 확대하고, 미국기계학회(ASME) 기준 등재도 후속 목표로 추진할 계획이다.

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오대현 과기정통부 미래전략기술정책관은 "이번 프랑스 원자력 산업기술기준 등재는 우리 기술이 국제 기준 체계에서 신뢰성을 확보한 의미 있는 성과"라며 "핵융합 핵심 소재 연구개발과 산업 기반을 함께 강화해 미래 에너지 신산업 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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