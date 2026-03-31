유통 단계를 거치며 시들해진 채소에 실망했던 소비자들에게 반가운 소식이다.

경남 양산시는 지난 28일 농촌지역의 자립 기반을 강화하고 지역 먹거리 선순환 체계를 구축하기 위한 '농촌신활력플러스사업'의 일환으로 조성한 로컬푸드 통합센터 준공식을 개최했다.

이날 행사에는 나동연 양산시장을 비롯해 도·시의원, 지역 농업인과 관계자 등이 참석한 가운데 사업 경과보고, 기념사, 테이프 커팅식, 시설 관람 순으로 진행됐다.

로컬푸트통합센터 준공식. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

로컬푸드 통합센터는 지역 농업인이 직접 생산한 농산물을 출하하고 판매하는 직거래 중심의 거점 시설로, 유통 단계를 최소화해 농가 소득 증대와 소비자에게 신선하고 안전한 먹거리를 제공하기 위해 조성됐다. 이를 통해 생산자와 소비자 간 신뢰를 높이고 지역 먹거리 선순환 체계를 구축하는 데 기여할 것으로 기대된다.

센터 내에는 반찬, 정육, 카페테리아 등 다양한 매장이 입점을 준비 중이며, 공개 모집을 통해 운영 업체를 선정할 계획이다. 이를 통해 시민들에게 보다 다양한 지역 먹거리와 편의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 전망된다.

아울러 시는 정식 운영에 앞서 4∼6월에 정식 개장 준비와 임시 운영하는 방안을 병행 추진하여 운영 전반을 점검하고 보완해 향후 7월 공식 개장해 로컬푸드 직매장 영업을 본격화할 방침이다.

양산시는 이번 통합센터 준공을 통해 지역 농산물의 판로 확대와 먹거리 복지 실현, 지역 경제 활성화에 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있다. 또 로컬푸드 직매장과 공공급식 연계 등 다양한 사업을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

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시 관계자는 "로컬푸드 통합센터는 지역 농업의 지속가능성을 높이는 핵심 기반 시설"이라며 "앞으로도 농업인과 시민이 함께 상생할 수 있는 지역 먹거리 체계 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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