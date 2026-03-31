"쿠팡 탈퇴했는데 왜 자꾸 문자 오는거야"…탈퇴자 개인정보 관리 '도마 위'

마케팅 행위 VS 정보성 안내

개보위 "위법 여부 조사하고 있어"

지난해 3370만개에 달하는 개인정보를 유출한 쿠팡이 보상 차원의 이용권 안내 문자 메시지를 탈퇴한 회원에게 발송하면서 개인정보 활용 범위 적정성 논란이 불거지고 있다. 개인정보보호위원회는 관련 사안을 들여다보면서 위법성 여부를 판단한다는 입장이다.

쿠팡은 31일 현재 탈퇴 회원들에게도 '미사용 구매이용권 사용 종료일 안내' 문자를 보내고 있다. '개인정보 유출사고에 대한 책임을 통감하는 마음으로 불편을 겪으신 고객님께 구매이용권을 드립니다'라는 문구가 포함된 문자 메시지에는 구매이용권 사용 종료일이 4월15일로 안내됐으며, 이용권 확인을 위한 링크가 포함됐다.

소비자들은 이미 탈퇴한 회원에게 메시지를 보내는 것이 회원 탈퇴 시 개인정보를 지체 없이 파기하도록 규정한 개인정보보호법에 위배된다고 반발하고 있다. 계정을 삭제했지만 지속적으로 마케팅성 문자 메시지를 받게 된데 불편을 느끼며 쿠팡의 개인정보 관리에 불만을 제기했다.

이와 관련해 플랫폼 업계 관계자는 "개인정보 유출에 실망한 이용자가 자발적으로 회원 탈퇴를 했는데 링크가 포함된 안내 문자를 통해 사이트 방문을 유도한 것은 엄연한 마케팅 행위"라면서 "쿠팡이 탈퇴자 개인정보를 철저히 관리하는지 확인이 필요할 것"이라고 말했다.

해당 문자에 수신 거부 안내가 별도로 되지 않았고, 수신자의 의사와 관계없이 일방적으로 제공한 쿠폰 등의 소멸에 관한 정보는 영리 목적의 광고성 정보에 해당해 위법 사유가 될 수 있다는 지적이다. 쿠팡은 앞서 "회원 탈퇴와 함께 고객님의 개인정보는 완전히 삭제되므로 재가입을 해도 구매내역은 확인이 불가하다"고 안내했다.

또 다른 업계 관계자는 "해당 문자를 보면 보상 관련 안내와 대상 여부 확인 세부 내용은 쿠팡 앱과 모바일웹, PC에서 확인 가능하다는 안내도 들어있다"면서 "문자 성격이 광고성에 해당할 여지가 충분하다"고 말했다. 이용자들 역시 계정을 삭제했지만 지속적으로 마케팅성 문자 메시지를 받게 되면서 쿠팡의 개인정보 관리에 불만을 제기하고 있다. 일각에서는 쿠팡이 탈퇴 계정을 활성 계정과 구분하지 않고 한꺼번에 동일한 시스템에서 관리해왔을 가능성도 배제할 수 없다고 보고 있다.

반면 쿠팡 측은 문자메시지가 마케팅 차원이 아닌 고객 보상 차원으로 '계약 이행에 필요한 정보 제공'이며, 탈퇴회원 데이터 보관은 전자상거래법에 따라 기본 5년 보관 가능하기 때문에 위법하지 않다고 주장하고 있다.

거래계약과 거래관계 등으로 고객에게 제공된 포인트 등의 소멸을 안내하는 것은 전송자의 의무에 해당하며, 고객이 불이익을 받지 않도록 하기 위한 것이므로 광고성 정보의 예외에 해당한다는 것이다. 고객에게 미사용권 안내를 하지 않고 구매이용권이 소멸되면 민원이 또 제기될 수 있기 때문에 정보성 안내 문자가 발송된 것이라는 입장이다.

쿠팡 관계자는 "해당 문자는 고객들에게 미사용 구매이용권을 자세히 안내하기 위한 것으로 마케팅 목적의 문자가 아니다"라고 말했다.

이미 탈퇴한 회원이라도 보상안에 대한 고지는 일종의 의무에 해당하며, 관련 사안은 쿠팡 법무팀 검토를 거쳤다는 설명이다.

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이에 대해 개인정보위 관계자는 "대규모 개인정보 유출이 발생한 쿠팡의 경우 탈퇴자 개인정보가 제대로 관리되고 있는지 여부도 조사 대상에 포함해 현재 관련 사안을 들여다보고 있다"면서 "메시지 성격, 정보 처리 방식 등을 면밀히 파악해 위법 여부를 판단할 계획"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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