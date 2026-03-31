바이오 및 의료 빅데이터 발전·촉진 위한 협력체계 구축

법무법인 세종이 지난 26일 서울 중구 연세대학교 봉래빌딩에서 국가통합바이오빅데이터구축사업단(BIKO)과 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

권덕철 세종 고문(좌측)과 백롱민 국가통합바이오빅데이터구축사업단 단장이 지난 26일 서울 중구 연세대학교 봉래빌딩에서 국가통합바이오빅데이터구축사업단(BIKO)과 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 세종 AD 원본보기 아이콘

국가통합바이오빅데이터구축사업은 보건복지부, 과학기술정보통신부, 산업통상부 및 질병관리청이 공동으로 추진하는 범부처 연구·개발(R&D) 사업이다. 보건의료 유전체·임상 데이터를 통합·활용하여 정밀의료 및 디지털 헬스케어 산업 기반을 구축하는 것을 목표로 한다.

세종은 이번 협약을 통해 ▲국가통합바이오빅데이터구축사업에 대한 법률 자문 제공을 통한 원활한 사업 추진 지원 ▲바이오 및 의료 빅데이터 기반 보건의료 발전방안 공동 모색 ▲포럼·심포지엄·세미나 등 학술행사의 공동 개최 및 참여 등 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.

특히 국가 바이오·헬스 데이터 정책 수립 및 제도 설계 과정에 선제적으로 대응하고, 개인정보 보호법·생명윤리법 등 관련 규제 체계 전반에 대한 통합적인 자문을 제공한다.

오종한 세종 대표변호사(사법연수원 18기)는 "국가통합바이오빅데이터구축사업은 정밀의료의 핵심 기반을 구축하는 국가적 프로젝트"라며 "본 사업이 안정적으로 추진되고 구체적인 산업적 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 했다.

백롱민 국가통합바이오빅데이터구축사업단 단장은 "국가통합바이오빅데이터구축사업은 다양한 데이터와 이해관계가 결합된 만큼, 법 제도적 기반의 정교한 설계가 무엇보다 중요하다"라며 "이번 업무협약을 통해 전문적인 법률 역량을 가진 세종과 국민이 신뢰할 수 있는 데이터 활용 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.

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한편 보건복지부 출신 김성태 변호사(32기)가 이끄는 세종 헬스케어팀은 보건복지부 장관을 역임한 권덕철 고문, 식품안전분야 공인전문검사 출신 손정현 변호사(34기) 및 건강보험심사평가원에서 16년간 약제 상근심사위원을 역임한 최병철 고문, 한국제약바이오협회 상무이사를 역임한 장우순 고문 등 전문가로 구성돼 있다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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