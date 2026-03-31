경기소방, 차 부품공장 등 727곳 '긴급 안전점검'
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경기도소방재난본부가 대전 금속가공 공장 유사 업종 사업장에 대한 긴급 안전 점검에 나선다.
도 소방재난본부는 이달 30일부터 다음달 17일까지 대전 금속가공 공장에서 발생한 대형 화재 인명피해를 계기로, 도내 자동차 부품 제조업 및 유사 업종 공장 3637곳 가운데 화재 위험도가 높은 727곳을 선정해 집중 점검을 실시한다고 31일 밝혔다.
이번 점검은 소방, 노동, 지자체(건축·안전) 등 관계기관이 참여하는 합동 점검 형태다.
경기도소방재난본부가 이달 30일부터 도내 자동차부품 공장 등을 대상으로 긴급 화재 안전점검에 들어갔다. 합동점검반이 공장을 찾아 점검을 하고 있다. 경기도소방재난본부 제공
주요 점검 내용은 ▲소방시설 유지관리 적정성 ▲무허가 위험물 저장·취급 실태 ▲피난·방화시설 폐쇄 및 훼손 여부 ▲불법 증축 및 무단 구조변경 ▲집진기 관리 상태 등 등이다.
이번 점검은 단순 단속에 그치지 않고, 화재 발생 시 관계인의 초기 대응 요령 교육 등 현장 맞춤형 안전 컨설팅을 병행해 사업장의 자율 안전관리 역량을 강화하는 데 초점을 맞춘다.
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도 소방재난본부 관계자는 "금속가공 공장은 분진과 인화성 물질이 결합될 경우 단 한 번의 관리 소홀도 대형 화재로 이어질 수 있다"며 "이번 점검은 단순 확인이 아니라, 위험이 드러난 사업장을 중심으로 사고로 이어지는 지점을 현장에서 끊어내기 위한 것"이라고 강조했다.
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