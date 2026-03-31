경기도소방재난본부가 대전 금속가공 공장 유사 업종 사업장에 대한 긴급 안전 점검에 나선다.

도 소방재난본부는 이달 30일부터 다음달 17일까지 대전 금속가공 공장에서 발생한 대형 화재 인명피해를 계기로, 도내 자동차 부품 제조업 및 유사 업종 공장 3637곳 가운데 화재 위험도가 높은 727곳을 선정해 집중 점검을 실시한다고 31일 밝혔다.

이번 점검은 소방, 노동, 지자체(건축·안전) 등 관계기관이 참여하는 합동 점검 형태다.

경기도소방재난본부가 이달 30일부터 도내 자동차부품 공장 등을 대상으로 긴급 화재 안전점검에 들어갔다. 합동점검반이 공장을 찾아 점검을 하고 있다. 경기도소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 점검 내용은 ▲소방시설 유지관리 적정성 ▲무허가 위험물 저장·취급 실태 ▲피난·방화시설 폐쇄 및 훼손 여부 ▲불법 증축 및 무단 구조변경 ▲집진기 관리 상태 등 등이다.

이번 점검은 단순 단속에 그치지 않고, 화재 발생 시 관계인의 초기 대응 요령 교육 등 현장 맞춤형 안전 컨설팅을 병행해 사업장의 자율 안전관리 역량을 강화하는 데 초점을 맞춘다.

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도 소방재난본부 관계자는 "금속가공 공장은 분진과 인화성 물질이 결합될 경우 단 한 번의 관리 소홀도 대형 화재로 이어질 수 있다"며 "이번 점검은 단순 확인이 아니라, 위험이 드러난 사업장을 중심으로 사고로 이어지는 지점을 현장에서 끊어내기 위한 것"이라고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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