TMS·WMS 통합 디지털 솔루션 전시

LLM 기반 운송 에이전트 자동화 검증

포티투닷의 자회사 유모스원이 AI 기반 디지털 물류 서비스 '카포라(Capora)'를 선보이며 물류 시장의 디지털 전환 공략에 나선다.



2026 국제물류산업대전 전시장 내 포티투닷 자회사 유모스원 부스 전경. 포티투닷 AD 원본보기 아이콘

유모스원은 다음 달 4일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 국제물류산업대전'에 참가해 카포라의 핵심 기술인 운송관리시스템(TMS)과 창고관리시스템(WMS)을 전시한다고 31일 밝혔다. 유모스원은 이번 박람회를 통해 솔루션의 효율성을 검증하고 파트너십 확대를 추진할 계획이다.

카포라 TMS는 계획부터 실행, 관리까지 운송 전 과정을 연결하는 엔드 투 엔드 플랫폼이다. 적재 효율과 운송 권역 등 변수를 고려한 최적 배차를 제공하며, 거대언어모델(LLM) 기반 운송 에이전트를 활용해 전 과정을 자동화한 것이 특징이다. 이를 통해 주문 등록, 배차, 화물 추적, 정산 등 기존 아날로그 업무를 디지털로 통합 운영할 수 있다.

카포라 WMS는 데이터와 AI를 통해 작업 동선을 최적화하는 창고 관리 시스템이다. 입·출고와 재고 데이터를 실시간 관제해 운영 효율을 높였다. 특히 숙련도에 상관없이 표준화된 업무 품질을 유지할 수 있도록 설계됐으며, 복잡한 프로세스 재설계 없이 로봇이나 자동화 설비를 빠르게 도입할 수 있는 유연성을 갖췄다.

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유모스원 부스에서는 카포라 TMS와 WMS의 AI 에이전트 시연 및 비즈니스 상담이 진행된다. 유모스원은 지난해 차량 관제 시스템 기업 유비퍼스트와 모빌리티 플랫폼 기업 모비아가 합병해 출범했으며, 카포라 외에도 모빌리티 서비스 'TAP!'과 차량 관제 시스템 '플레오스 플릿' 등을 운영하고 있다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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