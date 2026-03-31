바로퀵 서비스 이용 고객 대상 프로모션

3만원 이상 주문 시 매일 무료배송

첫 주문 고객 2만원 이상 '무배' 쿠폰 제공

금액대별 최대 5000원 쿠폰 지급

SSG닷컴은 4월 한 달간 퀵커머스 서비스 '바로퀵' 이용 고객을 대상으로 무료배송과 할인 행사를 진행한다고 31일 밝혔다.

SSG닷컴 바로퀵 프로모션. SSG닷컴 제공 AD 원본보기 아이콘

SSG닷컴은 바로퀵 3만원 이상 주문 고객을 대상으로 매일 1회 사용할 수 있는 무료배송 혜택을 제공한다. 바로퀵 신규 이용자에게는 2만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 무료배송 쿠폰을 2장 지급한다.

바로퀵 장바구니 할인 행사도 마련했다. 3만원 이상 구매 시 2000원, 4만원 이상 4000원, 5만원 이상은 5000원 할인 쿠폰을 매일 1회 발급한다. 쓱7클럽 회원은 5만원 이상 구매 시 6000원 할인 쿠폰을 매일 1장씩 받을 수 있다.

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SSG닷컴 관계자는 "바로퀵으로 주문하면 전국 이마트 매장을 물류 거점으로 활용해 주문지 반경 3㎞이내 지역에 1시간 내외로 상품을 배송 받을 수 있다"며 "무료배송과 장바구니 할인 쿠폰은 중복 적용돼 고객의 쇼핑 편의를 높였다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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