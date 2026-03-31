행안부 추경안 편성…국회 제출 예정

소득 하위 70% 국민에 4.8조 지급

청년 일경험 지원·지방교부세 증액

행정안전부는 고유가 고물가 속 민생 안정과 지역 경제 활성화를 위해 9조5240억원 규모의 추가경정예산안을 편성했다고 31일 밝혔다. 이날 국무회의를 통과한 추경안은 즉시 국회에 제출될 예정이다.

이번 추경안을 구체적으로 보면, 소득 하위 70% 국민(3256만명)에게 1인당 10만~60만원을 지급하는 '고유가 피해지원금'에 4조8252억원을 편성했다.

거주 지역별로 수도권 10만원, 비수도권 15만원, 인구감소 우대지역 20만원, 인구감소 특별지역 25만원을 지급할 예정이다. 한부모가족·차상위계층은 45만원, 기초생활수급자는 55만원을 지급하되 비수도권에 거주하는 경우에는 1인당 5만원을 추가 지급한다.

중동전쟁 위기에 더 큰 영향을 받는 청년을 위한 청년 일경험 지원 예산 195억원도 이번 추경안에 포함됐다. 또한 지방교부세 증액분 4조6793억원을 편성해 각 지방정부가 실정과 수요에 맞게 경기 활성화 등에 신속히 투자할 수 있는 재원을 확충한다.

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윤호중 행안부 장관은 "이번 추경에서 고유가 피해지원금은 어려운 지역과 취약계층일수록 두텁게 지급해 민생 현장에서 체감도를 높이도록 설계했다"며 "청년들에게는 일경험 기회를 확대하고, 지방정부가 현장 수요에 신속히 대응할 수 있도록 재정도 함께 보강했다"고 말했다

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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