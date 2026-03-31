경기도가 온라인상에서 가짜 판매점을 만들어 소비자에게 등유를 판매한 석유판매업자를 적발했다.

경기도 특별사법경찰단은 한국석유관리원 수도권남부본부, 수도권북부본부와 합동단속반을 구성해 기획 단속한 결과 석유판매업소 3곳을 적발했다고 31일 밝혔다.

도 특별사법경찰단은 가짜 석유제품 제조·판매, 석유 정량 미달 판매, 무자료 거래로 석유 판매 등을 중점으로 지난 3월 9일부터 20일까지 2주간 도내 주유소, 일반판매소 등 80곳을 집중 단속했다.

적발 사례를 보면 A 업소는 온라인상 특정 지역에 다른 상호를 등록한 후, 소비자가 해당 상호로 등유를 배달 주문하면 실제 본인이 운영하는 업소로 연결되도록 유도해 판매하다가 적발됐다.

온라인에서 '지역명+등유'를 검색해 업소를 찾는 소비자들이 많은 점을 이용해 실제로는 존재하지 않는 업소를 등록한 뒤 자신의 업소로 연결되게 한 것이다.

이는 '석유사업법' 제39조 제 10호에서 규정한 '석유의 건전한 유통 질서를 해치는 행위'다. 소비자가 특정 업체로 알고 주문했지만 실제로는 다른 업소가 판매하는 방식으로, 가격·품질·책임 소재 혼란 등 소비자 피해가 우려된다.

도 특별사법경찰단은 향후 적발된 업소에 대해 수사가 완료되는 즉시 검찰에 송치하고, 관계기관이 행정조치 할 수 있도록 수사 결과를 통보할 예정이다.

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권문주 도 특별사법경찰단장은 "최근 중동정세 불안으로 유가가 급등해 도민들의 경제적 부담이 큰 상황"이라며 "이런 시국을 틈타 불법행위를 저지르는 석유판매업자에 대해 한국석유관리원과 합동으로 현장 단속을 실시해 건전한 석유 유통 질서가 확립될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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