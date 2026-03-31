냉·온열의자 확대 설치

주민 체감형 교통복지 강화

광주 서구가 쾌적한 버스승강장 환경 개선에 집중한다. 광주 서구청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구가 버스승강장 이용 환경을 대대적으로 개선한다. 주민 체감형 교통복지 강화 차원이다.

서구는 오는 4월1일부터 관내 유개 버스승강장 26개소에 냉·온열의자를 추가 설치한다.

이를 통해 여름철 폭염과 겨울철 한파에도 시민들이 보다 쾌적하게 대중교통을 이용할 수 있는 환경을 조성할 계획이다. 냉·온열 의자는 버스 운행 시간과 맞춰 오전 5시부터 오후 11시까지 기온에 따라 자동으로 작동한다.

특히 이번 설치는 이용 수요를 고려한 맞춤형 개선에 초점을 맞췄다. 버스 이용률이 높은 주요 승강장과 양동전통시장 등 어르신 이용이 많은 지역을 우선 선정해 실질적인 체감도를 높였다.

서구는 신규 설치와 함께 기존 승강장 시설에 대한 전반적인 정비도 병행한다. 서구시설관리공단과 협업해 냉·온열의자 84개소와 에어커튼 36개소 등 기존 시설에 대한 사전 점검과 청소를 실시하고 여름철 폭염에 대비한 운영 상태를 점검할 예정이다.

아울러 특별교부세 4억원을 투입해 치평동 일원 등에 첨단기술을 적용한 스마트 승강장을 설치한다.

승강장에는 미세먼지 저감 장치와 냉난방 설비를 갖추고 자율제어 시스템을 적용해 계절과 환경 변화에 능동적으로 대응한다. 또 태양광 발전과 에너지저장장치 기술을 접목해 에너지 효율도 높일 계획이다.

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김이강 서구청장은 "버스승강장은 주민들이 매일 이용하는 생활 공간인 만큼 작은 변화가 큰 편의를 만든다"며 "앞으로도 사계절 안전하고 쾌적한 승강장 환경을 조성해 시민들이 체감하는 교통 복지를 실현해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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