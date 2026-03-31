코스피 지수가 장초반 4% 넘게 하락하며 5100선이 붕괴된 31일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 장중 1520원을 넘어서는 등 상승 압력이 이어지고 있다. 2026.3.31 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 외국인의 거센 순매도에 밀려 장중 하락세를 보이고 있다.

31일 오전 10시 기준 코스피는 전일 대비 2.67% 하락한 5135.52에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인이 1조4840억원을 순매도하며 지수를 짓누르고 있다. 반면 기관과 개인은 각각 2196억원, 1조1973억원을 순매수하며 하락을 방어하고 있다. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 5134억원, 798억원을 순매도하는 반면 기관은 5833억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 대부분 하락하고 있다. 전기전자 업종이 3.36% 하락세고 의료정밀 －2.95%, 제조 －2.46%, 종이목재 －2.3%, 금속 －2.06%, 금융 －1.71%, 건설 －1.56%, 운송창고 －1.87%, 섬유의류 －1.53%, 전기가스 －1.24%, 운송장비 －1.37%, 증권 －1.31%, 비금속 －1.03%, 화학 －1.16% 등이 내림세다. 반면 음식료담배는 2.37% 강세다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 약세다. 삼성전자가 3.35% 하락세고 SK하이닉스 －5.61%, 현대차 －2.93%, LG에너지솔루션 －2.8%, 한화에어로스페이스 －4.13%, SK스퀘어 －6.18%, 두산에너빌리티 －0.11%, 기아 －3.3%, KB금융 －1.71% 등이 약세다. 반면 삼성바이오로직스는 보합권에서 움직이고 있다.

코스닥지수도 약세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 2.96% 내린 1074.33에 거래되고 있다. 투자주체별로는 외국인이 197억원을 순매도하고 있는 반면 기관과 개인은 각각 115억원, 275억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 약세다. 시총 1위 삼천당제약은 27.03% 하락하고 있고 에코프로 －0.34%, 에코프로비엠 －1.72%, 알테오젠 －3.1%, 에이비엘바이오 －2.97%, 코오롱티슈진 －7.42%, 리노공업 －1.52%, 리가켐바이오 －1.61%, HLB －3.36%, 펩트론 －1.34% 등이 약세다. 반면 레인보우로보틱스는 0.74% 상승세다.

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한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 7.9원 오른 1526.1원에 거래되고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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