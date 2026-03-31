충청권 시작으로 연 4회 순회

타깃 기업 맞춤 상담으로 투자 확대 유도

비수도권 인센티브 강화

산업통상부가 31일 외국인투자기업의 애로 해소와 추가 투자를 위해 충남 천안에서 '2026년 제1차 외국인투자유치 현장 카라반'을 개최했다고 31일 밝혔다.

외국인투자유치 현장 카라반은 외투기업을 직접 찾아가 경영상 애로를 청취하고 투자지원 정책을 설명하는 현장 밀착형 프로그램이다. 산업부는 지난해 전국 순회 카라반을 통해 129개 외투기업을 만나 16억8000만달러 규모의 신규 투자 수요를 발굴하고 53건의 규제개선 과제를 도출하는 성과를 거둔 바 있다.

올해는 이러한 성과를 기반으로 충청·수도권·호남·영남 등 4대 권역에서 총 4차례 카라반을 운영할 계획이다. 특히 투자 가능성이 높은 기업을 사전에 선별해 1대1 맞춤형 심층 상담을 제공하는 방식으로 지원 체계를 고도화한다. 단순 애로 해소를 넘어 실제 투자 확대로 이어지는 '밀착형 투자 지원'에 초점을 맞췄다는 설명이다.

이날 행사에는 에어리퀴드, 코닝, 머크 등 충청권 소재 외투기업 22개사와 산업부, 충청남·북도 및 대전시, KOTRA, 한국산업단지공단 등 관계기관을 포함해 약 60명이 참석했다. 참석자들은 외투기업 지원 정책 설명회와 간담회를 통해 현장 애로를 공유하고, 기업별 맞춤형 상담도 병행했다.

남명우 산업부 투자정책관은 "5극 3특 성장엔진과 연계해 첨단산업, 공급망, AX, GX 등 분야에서 경쟁력 있는 유망 기업 유치에 주력할 것"이라며 "비수도권 투자 인센티브를 대폭 강화해 지역경제 성장을 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

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산업부는 이번 충청권 카라반을 시작으로 수도권 등 주요 권역에서 순차적으로 현장 프로그램을 운영하며 외국인투자 유치 활동을 강화해 나갈 방침이다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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