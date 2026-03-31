31일 국민의힘 원내대책회의

송언석 국민의힘 원내대표가 31일 "중동 리스크로 인한 경제 불안이 안정세를 되찾을 때까지 국정조사와 특검법 개정 등 일체의 정쟁을 중단하자"고 여권에 촉구했다.

송 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 이같이 발언했다. 그는 "환율, 물가, 유가 관리 상황과 대응 방안을 점검하기 위한 여·야·정 긴급 원탁회의 개최를 제안한다"며 "정치권이 잠시라도 정쟁을 내려놓고 민생을 위해 여야가 힘을 합칠 수 있길 기대한다"고 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 31일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.3.31 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

송 원내대표는 급등하는 유가에 대한 우려를 표명하며 정부의 안일한 대응을 질책했다. 그는 "전쟁으로 환율은 2009년 금융위기 이후 최악의 상황으로 치닫고 있고, 정부가 석유 최고가격제를 실시했지만 2주 만에 휘발유 가격이 급등하고 있다"며 "국민들은 기름값 2000원 시대를 눈앞에서 목도하고 있다"고 말했다.

이어 "정부는 당초 비축유가 충분하다고 큰소리쳤지만, 이제 와서 공공기관 차량 5부제 등을 언급하며 국민의 인내와 희생만 요구하고 있다"고 질타했다.

또한 나프타 수급 불안에 따른 플라스틱 제품 품귀 현상을 지목하며 "비닐 봉투 부족과 포장재 대란, 건설 원자재 가격 급등 등 국민의 걱정이 커지고 있다"며 "현장에선 국민이 밤중에 편의점에 가도 종량제 봉투 하나 구하기 힘든데, 관련 부처의 현실 인식은 너무 안이하다"고 지적했다.

송 원내대표는 이재명 정부의 부동산 정책에 대해서도 비판의 날을 세웠다. 그는 "이재명 정부의 부동산 정책은 단순한 실패를 넘어 청년의 삶과 생애주기 사다리 자체를 무너뜨리고 있다"며 "신혼부부의 외곽 이동이 고착화되고 있다"고 진단했다.

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이어 "수요 억제 정책이 오히려 가격 급등을 가속화하면서, 젊은 직장인과 신혼부부는 서울에서 경기도로, 더 먼 외곽지역으로 밀려나고 있다"며 "정부의 대출 옥죄기 정책은 반드시 철폐돼야 한다"고 주장했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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