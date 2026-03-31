[특징주]TPC 국산화 소식에…3일 연속 오르는 애경케미칼

애경케미칼 애경케미칼 close 증권정보 161000 KOSPI 현재가 15,310 전일대비 490 등락률 +3.31% 거래량 5,085,950 전일가 14,820 2026.03.31 10:09 기준 관련기사 [특징주]애경케미칼, 장초반 20% 급등…TPC 국산화 성공 [특징주]'TPC 국산화' 애경케미칼, 20%대 급등 항공·유통·화학 실적 개선…애경그룹 "재도약 발판" 전 종목 시세 보기 이 아라미드 섬유 핵심 원료 국산화 성공 소식에 3거래일 연속 강세를 보이고 있다.

31일 오전 9시 53분 기준 애경케미칼은 전일 대비 15.32%(2270원) 오른 1만7090원에 거래되고 있다.

애경케미칼은 3거래일 연속 상승하고 있다. 종가 기준 지난 26일 9300원이었는데 지난 27일 1만1400원, 30일 1만4820원까지 뛰었으며 현재까지 상승 거래 중이다. 상승률은 지난 27일 22.58%, 30일 30.00%였다.

아라미드 섬유 핵심 원료 국산화 소식에 주가가 뛴 것으로 보인다.

AD

애경케미칼은 아라미드 섬유 핵심 원료인 'TPC' 국산화에 성공했다. 이에 지난 26일 울산공장에서 TPC 양산설비 준공식을 열었다. 아라미드는 첨단 섬유 소재로 강철보다 가볍고 단단하며 난연성을 갖춰 '슈퍼섬유'로 불린다. 소방 방화복, 항공·우주 산업, 광케이블 등 고강도·고내열 산업 분야에 폭넓게 쓰인다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>