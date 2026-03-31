재생에너지 금융지원 2205억 증액

태양광 보급지원 624억·ESS 588억

기후에너지환경부가 재생에너지 확대와 취약계층 지원 등을 중심으로 총 5245억원 규모의 추가경정예산안을 편성했다.

기후부는 31일 국무회의에서 이 같은 내용의 2026년도 추가경정예산안을 의결했다고 밝혔다. 이번 추경은 유가 상승에 따른 에너지 비용 부담을 완화하고, 재생에너지 중심의 에너지 전환을 가속하는 데 초점을 맞췄다.

재생에너지 분야에는 총 3400억원가량이 집중 투입된다. 재생에너지 금융지원은 2205억원 증액해 태양광·풍력 발전설비 설치 자금을 장기·저리로 지원한다. 주택과 학교, 전통시장 등에 태양광 보급을 확대하기 위한 보급지원 예산도 624억원 늘렸다. 배전망 에너지저장장치(ESS) 구축에는 588억원을 새로 편성해 출력 제어와 접속 지연 문제를 개선한다.

난방 분야 전기화도 추진한다. 주택 대상 난방 전기화 사업에 56억원, 사회복지시설 전기화 지원에 13억원을 각각 편성해 화석연료 중심 난방 구조를 전환한다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 중동 상황에 따른 에너지 절약 조치를 발표하고 있다. 2026.3.24 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

수송 부문에서는 전기차 보급 확대에 속도를 낸다. 전기화물차 구매지원에 900억원을 추가 편성해 보조금 지원 물량을 늘리고, 온실가스 감축과 내수 활성화를 동시에 추진한다.

취약계층 지원도 강화한다. 에너지바우처에 102억원, 저소득층 에너지효율 개선에 128억원을 편성해 에너지 비용 부담을 낮춘다. 특히 등유·LPG 사용 가구에는 연료비 상승분을 추가 지급한다. 도서지역 자가 발전시설 운영지원에도 363억원을 투입해 연료비 부담을 줄이고 전력 공급 안정성을 높인다.

이와 함께 청년그린창업 지원에 19억원을 편성해 예비·초기 창업기업 20개 사를 지원하고, 산업·일자리 전환 지원에 23억원을 투입해 구조 변화에 따른 고용 충격 완화에 나선다. 탄소중립 핵심기술 확보를 위한 CCU 메가프로젝트(R&D)에는 224억원을 반영했다.

AD

기후부는 이번 추경이 에너지 가격 상승에 따른 국민 부담을 완화하면서 재생에너지와 전기화 중심의 에너지 구조 전환을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>