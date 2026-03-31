제주 재생에너지 '허가 중단' 풀렸다…한전, 계통관리변전소 지정 해제

시장 기반 수급관리로 전환출력제어 대신 '입찰시장' 정착



제주 지역에서 중단됐던 재생에너지 신규 발전사업 허가가 재개된다. 전력계통 불안으로 시행됐던 '계통관리변전소' 지정이 전면 해제되면서다.

한국전력공사는 30일 제주에서 열린 타운홀 미팅에서 정부의 계통관리변전소 지정 해제 방침에 맞춰 제주 전 지역의 신규 재생에너지 발전사업 연계 검토를 즉각 재개한다고 31일 밝혔다.

앞서 제주 지역은 재생에너지 보급이 급증하면서 전력 수급 불균형과 출력제어가 빈번해지자, 2024년 6월 전역이 계통관리변전소로 지정됐다. 이에 따라 신규 발전사업 허가도 잠정 중단된 상태였다.

그러나 최근 계통 운영 여건이 개선되면서 정부와 한전은 일괄적인 허가 제한 조치를 해제하고, 시장 기반 수급관리 체계로 전환하기로 했다.

특히 2024년 도입된 재생에너지 입찰시장이 안착하면서, 과거처럼 강제 출력제어에 의존하지 않고 시장 급전순위에 따라 발전량을 조정하는 방식이 가능해졌다. 실제 제도 도입 이후 강제 출력제어 없이도 계통이 안정적으로 운영되고 있다는 게 한전 설명이다.

한전은 이번 조치에 따라 제주 지역 신규 재생에너지 발전사업 신청에 대해 계통 연계 가능 여부를 신속히 검토할 계획이다.

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김동철 한전 사장은 "이번 계통관리변전소 해제는 전력시장 제도 혁신과 인프라 확충이 결합된 성과"라며 "발전사업 허가 재개를 통해 제주 탄소중립과 국가 에너지 전환에 기여할 것"이라고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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