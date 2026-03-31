GLS·GLE 차량 지원…고객 행사 참여 예정

메르세데스-벤츠 코리아는 한국 여자 프로 골프(KLPGA)에서 활약 중인 박현경, 김민별 프로와 브랜드 앰버서더 파트너십을 이어간다고 31일 밝혔다. 박현경 프로는 3년 연속, 김민별 프로는 2년 연속 앰버서더로 활동하게 된다.

메르세데스-벤츠 코리아는 한국 여자 프로 골프(KLPGA)에서 활약 중인 박현경, 김민별 프로와 브랜드 앰버서더 파트너십을 이어간다고 31일 밝혔다. 메르세데스-벤츠 코리아 AD 원본보기 아이콘

메르세데스-벤츠 코리아는 두 앰버서더들에게 메르세데스-벤츠 스포츠유틸리티차(SUV) 'GLS 580 4MATIC'과 'GLE 450 4MATIC'을 제공하고 있다. 넉넉한 실내공간과 럭셔리한 편의사양을 갖춘 두 차량을 통해 선수들의 훈련 및 투어 이동 시 안전하고 편안한 이동 환경을 지원하고 있다.

두 선수는 지난 해에 이어 올해도 메르세데스-벤츠 고객 대상 아마추어 골프 대회 '메르세데스 트로피'를 포함한 다양한 고객 행사에 참여할 예정이다.

박 프로는 "메르세데스-벤츠 코리아와 3년째 함께하게 돼 영광으로 생각하며, 메르세데스-벤츠의 삼각별에 걸맞은 결과를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "특히 메르세데스-벤츠 코리아에서 '한국여자오픈골프선수권대회'를 주최한다고 하니 올 시즌이 더욱 기대된다"라고 말했다.

김민별 프로는 "저의 가능성을 믿고 작년에 이어 올해에도 저를 앰버서더로 선정해준 메르세데스-벤츠 코리아에게 진심으로 감사하다"라며 "겨울 동안 열심히 준비한 만큼, 믿음에 보답할 수 있는 모습을 보여드리겠다."라고 전했다.

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이상국 메르세데스-벤츠 코리아 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 "KLPGA를 대표하는 박현경, 김민별 프로와 그간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 올해도 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "메르세데스-벤츠 코리아가 올해 '한국여자오픈골프선수권대회' 타이틀 스폰서십을 비롯한 다양한 활동을 앞둔 만큼, 두 선수와 함께 새롭고 의미 있는 브랜드 경험을 전달해 나가겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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